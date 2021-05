Marianne van Leeuwen wordt naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van Eric Gudde als directeur betaald voetbal van de KNVB. De huidige voorzitter van de Amsterdamse amateurclub Zeeburgia bevestigt dinsdag berichtgeving van NRC dat een akkoord dichtbij is.

"We kunnen er niets over zeggen, behalve dat we in overleg zijn", zegt Van Leeuwen, die de eerste vrouw zou worden op de belangrijkste positie bij de KNVB. "We hopen snel met een bevestigend bericht te komen, het is nog niet helemaal afgerond."

Van Leeuwen riep na het racisme-incident in november 2019 rond Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira, in de uitwedstrijd tegen FC Den Bosch, op tot meer aandacht voor racisme in het amateurvoetbal.

Zeeburgia heeft de afgelopen jaren te maken gehad met meerdere racistische incidenten. De KNVB presenteerde in januari 2020 een actieplan tegen racisme en heeft dat onderwerp hoog op de agenda staan.

In juli vorig jaar startte een commissie die racisme in het voetbal moet tegengaan. In de zogenoemde commissie-Mijnals, genoemd naar de eerste voetballer van Surinaamse afkomst die het Nederlands elftal haalde, hebben onder anderen Ruud Gullit, Humberto Tan, burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en voormalig Oranje-international Daphne Koster zitting.

Van Leeuwen heeft meerdere topfuncties

Het voorzitterschap van Zeeburgia is een nevenfunctie voor Van Leeuwen, die werkt als commissaris van de Sligro Food Group en Technische Unie en voorzitter is van de raad van commissarissen van Van Egmond Groep. Ook is ze sinds 2017 lid van de Sportraad Amsterdam.

De KNVB kan nog niet bevestigen dat Van Leeuwen de opvolger van Gudde wordt. De bond treedt pas naar buiten als de besprekingen met een kandidaat-opvolger definitief afgerond zijn. De opvolger van Gudde moet volgende maand tijdens een ledenvergadering bekrachtigd worden.