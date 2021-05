Chelsea heeft dinsdag een cruciale zege geboekt in de strijd om een Champions League-ticket. De ploeg van bankzitter Hakim Ziyech versloeg directe concurrent Leicester City: 2-1. Manchester United speelde ondanks een schitterende treffer van Edinson Cavani gelijk tegen Fulham (1-1) en kampioen Manchester City verloor van Brighton & Hove Albion: 3-2.

In de laatste twee speelrondes mogen er voor het eerst sinds december weer fans in het stadion zitten bij Premier League-duels. Op Stamford Bridge zagen achtduizend supporters dat Chelsea de derde plek overnam van Leicester City.

In de eerste helft werden twee goals van Timo Werner nog afgekeurd door de VAR, maar vlak na rust kwam Chelsea alsnog op voorsprong door een treffer van verdediger Antonio Rüdiger. Jorginho tekende halverwege de tweede helft voor de 2-0 uit een strafschop.

Leicester kwam een kwartier voor tijd via een treffer van Kelechi Iheanacho terug in de wedstrijd (2-1) en de bezoekers kregen ook nog een grote kans op de gelijkmaker. Ayoze Pérez schoot echter over.

Chelsea, dat eind deze maand de Champions League-finale speelt tegen Manchester City, is door de overwinning heel dicht bij een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Leicester City kan woensdag ingehaald worden door nummer vijf Liverpool.

Strijd om CL-tickets in Premier League 3. Chelsea: 37-67 (+23)

4. Leicester City: 37-66 (+20)

5. Liverpool: 36-63 (+21)

Tienduizend fans op Old Trafford zien wereldgoal Cavani

De tienduizend fans bij Manchester United-Fulham zagen een van de mooiste goals van het seizoen. Cavani ontving de bal na een fraai hakje van Bruno Fernandes net op de helft van Fulham en de spits scoorde met een fenomenale lob van ruim 40 meter over keeper Alphonse Aréola, die even buiten zijn doelgebied stond.

De tiende competitietreffer van de 34-jarige Cavani, die vorige week zijn contract bij United met een jaar verlengde, was niet genoeg voor de zege. Joe Bryan tekende een kwartier voor tijd met zijn hoofd voor de 1-1. Het was de eerste Premier League-goal voor de 27-jarige verdediger.

Donny van de Beek viel drie minuten voor tijd in voor Cavani. United is door de remise nog niet helemaal zeker van de tweede plek.

Tiental City verliest bij Brighton

Manchester City, dat al zeker is van de titel in de Premier League, leed de zesde nederlaag van het seizoen. Brighton, zonder het geblesseerde duo Davy Pröpper en Joël Veltman, draaide een 0-2-achterstand om in een 3-2-overwinning.

City begon nog uitstekend aan het duel en stond na twee minuten op voorsprong dankzij Ilkay Gündogan, maar acht minuten later kreeg João Cancelo rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Desondanks tekende Phil Foden vlak na rust voor de 0-2.

Nadat Leandro Trossard al snel voor de 1-2 had gezorgd, was de spanning weer terug in de wedstrijd. City hield lange tijd stand, maar door goals van Adam Webster en Dan Burn won Brighton alsnog: 3-2.

Leeds United gaat zijn eerste seizoen terug in de Premier League afsluiten in de top tien. De ploeg van trainer Marcelo Bielsa klom in ieder geval voor een dag naar de achtste plek door een 0-2-zege op nummer veertien Southampton.

