Marco Reus doet deze zomer niet mee met het EK. De aanvoerder van Borussia Dortmund last een rustperiode in en laat dinsdag weten geen onderdeel uit te maken van de Duitse selectie.

"Na een ingewikkeld, vermoeiend en uiteindelijk godzijdank succesvol seizoen heb ik samen met de bondscoach besloten niet naar het EK te gaan. Deze beslissing was erg moeilijk voor mij, omdat ik altijd vol trots voor mijn land speel", zo laat Reus op Instagram weten.

"Maar na een voor mij heel intens jaar en het hebben bereikt van mijn doelen bij Borussia Dortmund, heb ik de beslissing genomen om mijn lichaam de tijd te geven om te herstellen", vervolgt de 31-jarige Reus.

Reus zat in 2014 in de Duitse selectie voor het WK, maar ging vanwege een blessure uiteindelijk niet mee. Duitsland won dat jaar de wereldtitel. Reus ontbrak ook op het EK van 2016 met een blessure. Op het WK van 2018, waar Duitsland in de groepsfase werd uitgeschakeld, zat Reus wel in de selectie.

Marco Reus won met Borussia Dortmund de DFB-Pokal. Marco Reus won met Borussia Dortmund de DFB-Pokal. Foto: ANP

Ook Ter Stegen niet naar EK

"Ik ga de pauze goed gebruiken om het nieuwe seizoen optimaal te kunnen starten. Ik wens Joachim Löw en het Duitse team het allerbeste voor het EK en ik zal als fan juichen en duimen", aldus Reus, die met Dortmund dit seizoen de DFB-Pokal won en zich kwalificeerde voor de Champions League.

Reus speelde tot dusver 44 interlands voor Duitsland en scoorde daarin dertien keer. De selectie van Duitsland voor het EK wordt dinsdag bekendgemaakt door bondscoach Löw. Maandag werd al bekend dat ook doelman Marc-André ter Stegen niet naar het EK gaat.

Duitsland, dat drie keer Europees kampioen werd, opent het EK tegen wereldkampioen Frankrijk. De Duitsers zitten ook nog in de groep met titelhouder Portugal en Hongarije.