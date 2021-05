Ryan Gravenberch is dinsdag uitgeroepen tot winnaar van de Johan Cruijff Prijs voor het Talent van het Jaar in de Eredivisie. De Ajacied werd door een jury van veertien vakmensen bijna unaniem verkozen.

De negentienjarige Gravenberch ontving de prijs uit handen van oud-international John Heitinga op Cruyff Court Betondorp, het veldje in de wijk waar Cruijff als kind altijd voetbalde.

Volgens de jury heeft Gravenberch een sleutelrol gespeeld bij Ajax. Ook werd hij geroemd om zijn razendsnelle ontwikkeling. "Ik heb mijn hele jeugd op een Cruyff Court gespeeld. Het heeft me geholpen in mijn ontwikkeling en het is echt bijzonder dat ik er nu zelf één mag plaatsen", zei Gravenberch bij de uitreiking.

Naast Gravenberch waren ploeggenoten Jurriën Timber, Devyne Rensch en Brian Brobbey en Owen Wijndal, Cody Gakpo, Myron Boadu, Calvin Stengs, Joey Veerman, Abdou Harroui, Lutsharel Geertruida, Tyrell Malacia, Jordan Teze en Donyell Malen genomineerd voor de prijs.

De komende periode zullen Gravenberch en de Cruyff Foundation in overleg de locatie van het Cruyff Court Ryan Gravenberch vaststellen. In het verleden wonnen onder anderen Arjen Robben, Wesley Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar, Davy Klaassen, Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong de prijs.

De onderscheiding wordt sinds 2003 uitgereikt. Met deze prijs wilde Cruijff, die in 2016 overleed, jonge voetballers een duwtje in de richting van een nog betere toekomst geven en hen helpen iets te doen op maatschappelijk vlak. De winnaar krijgt vanuit de Johan Cruyff Foundation de mogelijkheid om een Cruyff Court aan te leggen op een locatie naar keuze.