Róbert Bozeník (Feyenoord), Tomás Suslov (FC Groningen) en Matús Bero (Vitesse) zijn geselecteerd voor de nationale ploeg van Slowakije voor het EK. Bondscoach Stefan Tarkovic heeft in totaal 24 spelers opgeroepen.

Dat laatste is opvallend, want landen mogen dit EK in totaal 26 spelers selecteren. Naast de drie Eredivisie-spelers zijn Marek Hamsík (IFK Göteborg), Milan Skriniar (Internazionale) en oud-Ajacied Stanislav Lobotka (Napoli) de bekendste namen bij Slowakije.

De 21-jarige Bozeník was in het afgelopen seizoen geen vaste waarde bij Feyenoord. De aanvaller scoorde slechts één keer in vijftien competitieoptredens en gaf geen assist. Suslov (twee goals en vijf assists) en Bero (één goal en vijf assists) waren met respectievelijk 28 en 27 Eredivisie-duels een stuk waardevoller voor hun club.

Bondscoach Tarkovic zal op 24 mei zijn eerste spelers verwelkomen in de aanloop naar het EK. Het is nog niet zeker of Bozeník en Suslov zich dan al kunnen melden. Dat heeft alles te maken met de play-offs voor Europees voetbal, waar Feyenoord en FC Groningen nog in spelen. Bozeník en Suslov melden zich dan uiterlijk 27 mei.

Slowakije zit op het EK in groep E met Polen, Zweden en Spanje. De Slowaken trappen het eindtoernooi op 14 juni af tegen Polen. Tijdens het vorige EK in Frankrijk (2016) werd Slowakije in de achtste finales uitgeschakeld door Duitsland.

AZ-speler Karlsson ontbreekt bij Zweden

AZ-aanvaller Jesper Karlsson is niet opgenomen in de selectie van Zweden. De naam van de linksbuiten van de Alkmaarders ontbreekt in de groep van 26 man die dinsdag is vrijgegeven door bondscoach Janne Andersson.

Karlsson debuteerde in januari vorig jaar in de Zweedse ploeg en twee maanden geleden maakte hij ook deel uit van de groep die WK-kwalificatiewedstrijden tegen Georgië en Kosovo speelde. Bij AZ maakte hij dit seizoen indruk: in 32 competitiewedstrijden scoorde hij elf keer.

Voormalig Eredivisie-spelers Andreas Granqvist, Marcus Berg en Alexander Isak zitten wel in de EK-selectie. Eerder was al duidelijk dat Zlatan Ibrahimovic, die onlangs zijn rentree maakte als international, vanwege een blessure niet op tijd fit is voor het EK.

Voor Zweden begint het EK op 14 juni met een groepswedstrijd tegen Spanje. Die wedstrijd wordt afgewerkt in Sevilla.