Manchester City-eigenaar Mansour Bin Zayed Al Nahyab betaalt de vliegtickets van de City-supporters die aanwezig zijn bij de Champions League-finale in Lissabon. Dat heeft de sjeik dinsdag toegezegd.

"Trainer Josep Guardiola en zijn ploeg hebben zo'n opmerkelijk seizoen achter de rug. Het bereiken van de Champions League-finale na een zeer uitdagend jaar is echt een historisch moment voor de club", aldus Bin Zayed Al Nahyab op de website van de club.

"Het is daarom ongelooflijk belangrijk dat zoveel mogelijk fans de kans krijgen om deze speciale wedstrijd bij te wonen, vooral degenen die Manchester City al zoveel jaren in goede en slechte tijden hebben gesteund."

Manchester City en tegenstander Chelsea mogen allebei zesduizend fans meenemen naar Portugal, die bij terugkeer niet in quarantaine hoeven. Wel moeten ze binnen 24 uur na afloop van de wedstrijd terug zijn in Groot-Brittannië en ook de kosten van de coronatesten liggen bij de supporters zelf.

De eindstrijd tussen de twee Engelse clubs zou zaterdag 29 mei in Istanboel zijn. Voor dat land geldt vanwege het coronavirus code rood voor de Britse regering. Daarom is besloten uit te wijken naar Lissabon.

Manchester City, dat al de Premier League en de League Cup won, staat voor het eerst in de finale van de Champions League. Chelsea speelt voor de derde keer de eindstrijd (winst in 2012, verlies in 2008). De wedstrijd begint 29 mei om 21.00 uur.