Het Noors elftal kan het WK in Qatar beter niet boycotten. Dat is het advies van een commissie in Noorwegen die zich over de kwestie heeft gebogen. De conclusie is dat wegblijven van het WK niets zal veranderen aan de mensenrechten en werkomstandigheden voor de gastarbeiders in het land.

De commissie werd in het leven geroepen omdat diverse Noorse topclubs in maart hadden opgeroepen tot een boycot van het WK in 2022. Dat gebeurde na een publicatie van The Guardian, waarin stond dat bij de bouw van de WK-stadions in de afgelopen jaren meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden.

Ook het Noorse elftal liet van zich horen. De spelers van Noorwegen waren de eersten die protesteerden tegen het WK in Qatar. Bij de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-3) op 24 maart droegen alle spelers bij het betreden van het veld een shirt met de tekst 'Mensenrechten, op en buiten het veld'.

Van de veertien leden in de Noorse commissie stemden twee voor een boycot. De meerderheid is van mening dat het WK nooit aan Qatar toegekend had moeten worden, maar dat een boycot nu niet meer effectief is. De commissie acht het verstandiger een dialoog aan te gaan en druk te zetten op de autoriteiten in het land om zaken te veranderen.

Er zijn door de commissie 26 eisen en initiatieven overhandigd aan de Noorse voetbalbond, die daar gebruik van kan maken als het land zich zou kwalificeren voor het WK en de nationale ploeg afreist naar Qatar.

Het is echter nog de vraag of Noorwegen zich zal plaatsen voor het WK. De Noren staan vierde in groep G met zes punten na drie wedstrijden. Ook Nederland en Montenegro hebben zes punten, Turkije is de koploper met zeven punten.

