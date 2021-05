Het sporttribunaal CAS buigt zich op 2 juni over de dopingstraf van André Onana. De Kameroense doelman van Ajax werd in februari door de UEFA voor een jaar geschorst, maar hij en de Amsterdamse club hopen op een mildere sanctie.

Onana werd bij een out-of-competitioncontrole in oktober betrapt op het verboden middel furosemide. Hij beweerde dat hij dat onbewust had ingenomen, omdat hij een aspirientje wilde nemen en vervolgens per ongeluk een pilletje pakte dat voor zijn vrouw bedoeld was. Daar zat furosemide in.

Ajax kondigde meteen bij de bekendmaking van de straf van een jaar op 5 februari aan in beroep te gaan bij het CAS. Ajax wordt in de zaak tegen de UEFA bijgestaan door advocaten Dolf Segaar en Javier Ferrero en huisjurist Ivo Trijbits. Op 2 juni komt er dus meer duidelijkheid.

De kans lijkt niet groot dat Ajax de zaak gaat winnen. Normaal gesproken worden sporters die furosemide gebruiken voor vier jaar geschorst. De UEFA hield bij het opleggen van de straf van een jaar rekening met de verzachtende omstandigheid dat Onana het verkeerde pilletje had ingenomen.

Onana vertrekt deze zomer waarschijnlijk bij Ajax

Het is aannemelijk dat Onana deze zomer vertrekt bij Ajax. Beide partijen weten geen akkoord te bereiken over het verlengen van Onana's tot medio 2022 lopende verbintenis. Ajax wil hem daarom waarschijnlijk verkopen en haalde met Remko Pasveer van Vitesse al een nieuwe doelman. Mogelijk komt ook Jay Gorter van Go Ahead Eagles.

Onana, die als gevolg van zijn schorsing niet mag trainen op sportcomplex De Toekomst en ook niet welkom is in de stadions, werd sinds februari verdienstelijk vervangen door Maarten Stekelenburg. Ajax veroverde de landstitel en de KNVB-beker, maar strandde in de kwartfinales van de Europa League.

De 25-jarige Onana is sinds het seizoen 2016/2017 een vaste waarde bij Ajax. Hij kwam tot dusver tot 204 officiële wedstrijden. Onder meer Arsenal zou interesse hebben om hem in de eerstvolgende transferwindow over te nemen van Ajax en heeft naar verluidt een bedrag van 10 miljoen euro in gedachten.