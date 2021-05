Dick Advocaat is niet bezig met zijn laatste week als clubtrainer. De 73-jarige Hagenaar hoopt dat hij zijn periode bij Feyenoord goed kan afsluiten en zich via de play-offs alsnog plaatst voor Europees voetbal.

Advocaat maakt bij Feyenoord na dit seizoen plaats voor Arne Slot. Hij volgde zelf in november 2019 de ontslagen Jaap Stam op. Na een uitstekend eerste jaar, waarin Feyenoord lang ongeslagen bleef, kwam in het afgelopen half jaar de klad erin en is het behalen van Europees voetbal hoogst onzeker.

"Het doet niet wat met me dat dit mijn laatste week hier is. Het zijn twee lange jaren geweest met eigenlijk heel weinig pauze. Het is dus goed dat het er aan het eind van deze week op zit", zei Advocaat dinsdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de halve finale van woensdag in eigen huis tegen Sparta Rotterdam.

"Ik denk er ook helemaal niet aan dat morgen mijn laatste duel kan zijn. Je moet nooit vooruit leven, maar in het moment. We moeten de wedstrijd nog spelen. We hebben altijd de intentie om te winnen. Ik vind dat we tegen RKC en Heracles best aardig hebben gespeeld, dus waarom morgen niet?"

Advocaat, die niet kan beschikken over de geblesseerde Bryan Linssen en mogelijk ook niet over Lutsharel Geertruida, is wel onder de indruk van Sparta. "Ze hebben een heel goed seizoen gedraaid. Ze zitten ook in een flow, getuige de dertien punten in de laatste vijf duels. We moeten dat doorbreken."

De spelers van Feyenoord vieren een doelpunt tijdens de 3-0-zege op RKC Waalwijk. De spelers van Feyenoord vieren een doelpunt tijdens de 3-0-zege op RKC Waalwijk. Foto: ANP

'Jullie moeten niet zoeken naar iets wat er niet is'

Advocaat ziet Feyenoord als de favoriet tegen Sparta. "Natuurlijk, wij zijn als vijfde geëindigd en Sparta als achtste. Jullie moeten niet zoeken naar iets wat er niet is. Je moet niet kijken naar de laatste paar duels, maar naar het hele seizoen. Ik geloof niet zo in momentum."

"We gaan Sparta op onze eigen manier aanpakken. We hebben dit seizoen al drie keer tegen ze gespeeld. Twee keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld. Dus waarom zouden we het somber moeten inzien? We gaan er vol tegenaan."

Advocaat ging ook nog in op de waarschijnlijke komst van Guus Til naar Feyenoord. De middenvelder, die tussen 2017 en 2019 furore maakte bij AZ, wordt komend seizoen gehuurd van Spartak Moskou, dat hem dit seizoen al verhuurde aan SC Freiburg.

"We wilden hem in de winterstop al hebben en ik heb toen ook met hem gesproken, maar toen vond hij het te vroeg om al zo snel terug naar Nederland te gaan. En nu is het een half jaar later en zit er straks een trainer die hem goed kent. Hij vindt de tijd nu wel rijp. Ik denk dat het een goede aankoop is."

Feyenoord-Sparta begint woensdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. De winnaar neemt het in de finale op tegen FC Utrecht of FC Groningen en de eindzege levert een ticket op voor de voorrondes van de nieuwe Conference League.