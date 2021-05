Arjen Robben kan woensdag in actie komen voor FC Groningen in de halve finales van de play-offs voor Europees voetbal. De 37-jarige aanvaller is door trainer Danny Buijs opgenomen in de selectie voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht.

Robben was afgelopen zondag nog afwezig bij het laatste competitieduel met PEC Zwolle (1-0-nederlaag). Hij werd gespaard voor de play-offs, want het treffen in Zwolle ging voor Groningen bijna nergens meer om.

Robben maakte in de twee wedstrijden daarvoor wel zijn opwachting. Hij speelde tachtig minuten tegen FC Emmen (0-4-zege en twee assists) en viel vier dagen later zeven minuten voor tijd in tegen AZ (0-0).

"De sfeer is uitstekend in de ploeg. We hebben onze doelstelling gehaald en dat betekent dat er bij ons een hoop dingen goed zijn gegaan dit seizoen. Dat geeft heel veel vertrouwen. De play-offs zijn toch een toetje waarvoor we heel graag willen spelen", zegt Buijs voorafgaand aan het duel in Utrecht.

Utrecht heeft Mahi en Ramselaar terug

Bij FC Utrecht zijn Mimoun Mahi en Bart Ramselaar weer fit genoeg om te spelen. Het tweetal ontbrak de afgelopen weken wegens een blessure. Trainer René Hake beschikt tegen FC Groningen over een volledig fitte groep.

FC Utrecht-FC Groningen begint woensdag om 18.45 uur in Stadion Galgenwaard en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Er mogen drieduizend thuissupporters plaatsnemen op de tribune.

De winnaar van Utrecht-Groningen speelt zaterdag in de finale tegen Feyenoord of Sparta Rotterdam. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.