Feyenoord-trainer Dick Advocaat rekent erop dat zijn ploeg de eventuele finale van de play-offs om Europees voetbal zaterdag gewoon in De Kuip kan spelen. De gemeente Rotterdam wil dat niet omdat dan ook de finale van het Eurovisie Songfestival plaatsvindt in de stad.

Volgens de gemeente is er niet voldoende politie beschikbaar om beide evenementen tegelijktertijd te houden in Rotterdam. Zij hebben dat ook laten weten aan de KNVB, die in overleg is met Feyenoord over de alternatieven. Mogelijk wordt de finale dan verplaatst naar een andere stad.

"Ik kan me niet zo goed voorstellen dat de burgemeester (Ahmed Aboutaleb, red.) het Songfestival belangrijker vindt dan Feyenoord, of hij moet geen verstand van voetbal hebben", zei Advocaat dinsdag op zijn persconferentie voorafgaand aan de halve finale van woensdag in eigen huis tegen Sparta Rotterdam.

"Ik heb in elk geval voetbal hoger staan. Als je ziet hoeveel mensen naar het voetbal kijken in vergelijking met het Songfestival... Dat is voor een beperkt aantal mensen. Maar ik meng me verder niet in deze discussie. Dat laat ik aan de geleerden over."

Twee jaar geleden, bij de laatste editie van het Songfestival, zagen wereldwijd 182 miljoen mensen minstens een minuut van de halve finales of de finale. In Nederland waren er ruim 4,4 miljoen kijkers.

De Kuip zal tijdens Feyenoord-Sparta gevuld zijn met 6.500 supporters. Foto: Pro Shots

'Goede zaak dat er weer publiek aanwezig is'

Er is bij de play-offwedstrijden om Europees voetbal én promotie/degradatie publiek aanwezig. Bij Feyenoord-Sparta gaat het om 6.500 fans. Doordat alle rondes over één duel worden gespeeld en er alleen thuissupporters welkom zijn, lijkt de thuisspelende ploeg in het voordeel.

"Het is een goede zaak dat er weer publiek aanwezig mag zijn. Het is bekend dat de Feyenoord-fans enorm fanatiek zijn. De ploeg heeft dat gemist, dus het zou de sleutel kunnen zijn in deze play-offs", aldus Advocaat, die in zijn laatste seizoen als clubtrainer weinig genoot van de entourage.

"Als je met de spelersbus aankomt bij het stadion van de tegenstander, dan zie je niemand staan. Je wordt in de kleedkamer geduwd en de reserves moeten zich omkleden in de gang. Dat hoort niet bij het voetbal, dus hopelijk kan in augustus alles weer goed van start gaan."

Advocaat ging ook nog kort in op het incident van vorige week toen een aantal Feyenoord-fans De Kuip binnendrongen tijdens het duel met RKC Waalwijk (3-0) en vuurwerk afstaken. "Dat heeft geen impact gehad op het elftal. Ze moeten doen wat ze altijd doen. Als ze maar zingen, dat lijkt me verstandiger."

Feyenoord-Sparta begint woensdag om 21.00 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis. De winnaar neemt het in de finale op tegen FC Utrecht of FC Groningen en de eindzege levert een ticket op voor de voorrondes van de nieuwe Conference League.