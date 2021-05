Roy Hodgson vertrekt na dit seizoen na vier jaar als manager van Crystal Palace. De 73-jarige Engelsman vindt het na een loopbaan van 45 jaar mooi geweest en keert niet meer terug als coach.

"Na 45 jaar heb ik besloten dat de tijd rijp is de ontberingen die het topvoetbal in de Premier League met zich meebrengen vaarwel te zeggen", zegt Hodgson dinsdag op de site van Crystal Palace.

"Ik heb tijdens mijn hele carrière veel steun gehad van mijn vrouw en mijn familie. Ik heb deze beslissing al een tijdje overwogen en denk dat het nu het juiste moment is om te zien wat de toekomst voor me in petto heeft."

Hodgson werkte in het eerste deel van zijn trainersloopbaan in onder meer Zweden, Zwitserland, Italië en Denemarken. Hij coachte onder meer Internazionale. De laatste jaren was hij manager in eigen land; hij had onder meer Fulham en Liverpool onder zijn hoede en was bondscoach van Engeland.

Het Engelse elftal bleef onder zijn leiding steken in de kwartfinales van het EK 2012, strandde op het WK van 2014 al in de groepsfase en kwam op het EK van 2016 niet voorbij de achtste finales.

Erelijst Roy Hodgson Kampioen met Halmstads BK (1976, 1979)

Kampioen met Örebro SK (1984)

Kampioen met Malmö FF (1985, 1986, 1987, 1988, 1989)

Zweedse beker met Malmö FF (1986, 1989)

Zwitserse Supercup met Neuchâtel Xamax (1990)

Kampioen met FC Kopenhagen (2001)

Deense Supercup met FC Kopenhagen (2001)

Lampard wordt genoemd als opvolger

In 2017 streek Hodgson als opvolger van Frank de Boer neer bij Crystal Palace. In de afgelopen drie seizoenen eindigde hij met 'The Eagles' achtereenvolgens als elfde, twaalfde en veertiende in de Premier League.

Dit seizoen staat de club van Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald met nog twee speelrondes te gaan op de dertiende plaats. De club speelt in de laatste twee wedstrijden nergens meer voor.

Volgens Britse media is Frank Lampard de belangrijkste kandidaat om Hodgson op te volgen bij Palace. De oud-topmiddenvelder zit zonder club sinds hij in januari van dit jaar werd ontslagen bij Chelsea. Eerder had hij Derby County onder zijn hoede.

