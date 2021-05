Guus Til lijkt de eerste aanwinst te worden van de nieuwe trainer Arne Slot bij Feyenoord. Feyenoord huurt de 23-jarige middenvelder komend seizoen van Spartak Moskou, zo meldt De Telegraaf dinsdag.

Til wordt dit seizoen al uitgeleend aan SC Freiburg. Dat was ook voor de volgende jaargang de bedoeling, maar omdat hij niet aan een minimaal aantal wedstrijden toekwam - slechts zeven Bundesliga-duels - mag hij komende zomer worden teruggehaald door Spartak Moskou.

Bij de Russische topclub komt Til echter ook niet in de plannen voor en dus biedt Feyenoord uitkomst. De Rotterdammers moeten volgens De Telegraaf ruim 1 miljoen euro betalen om hem een seizoen lang te kunnen huren. De details van de transfer worden op dit moment afgerond.

Til wordt bij Feyenoord herenigd met Slot. Het duo werkte in het verleden samen bij AZ, toen Slot daar nog assistent-trainer was. Hij werd in de zomer van 2019 de hoofdtrainer en in december vorig jaar ontslagen omdat hij in het geheim had gesproken met Feyenoord, waar hij deze zomer Dick Advocaat opvolgt.

Enkelvoudig international Til maakte medio 2019 voor 16 miljoen euro de overstap van AZ naar Spartak Moskou. Bij AZ groeide hij uit tot een zeer belangrijke kracht (28 doelpunten in 96 duels) maar bij Spartak Moskou stokte zijn ontwikkeling en viel hij na zijn debuutseizoen (2 treffers in 24 duels) buiten de boot.

Feyenoord hoopt zich deze week te plaatsen voor Europees voetbal. De ploeg strijdt in de play-offs om een ticket voor de voorrondes van de nieuwe Conference League. Feyenoord neemt het woensdag in de halve finales thuis op tegen Sparta Rotterdam en treft in de finale FC Utrecht of FC Groningen.