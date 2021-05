Memphis Depay heeft maandag op een belangrijk punt in zijn carrière afscheid genomen van zijn management SEG. De 27-jarige aanvaller van Olympique Lyon gaat voortaan zijn eigen zaken regelen.

Memphis beschikt bij Lyon over een aflopend contract en kan dus komende zomer transfervrij vertrekken. Hij staat volgens verschillende Spaanse media op het punt om de overstap te maken naar FC Barcelona, de club van trainer Ronald Koeman.

"Het is tijd om de controle over mijn carrière over te nemen", schrijft Memphis op Instagram. "Ik ben nu op het punt gekomen dat ik belangrijke beslissingen moet nemen over mijn toekomst."

"Ik heb besloten bij mijn toekomstige deals te onderhandelen met mijn team van vertrouwelingen, gesteund door juridische experts. Ik beslis zelf over mijn bestemming. Jullie zijn de eersten die het horen."

SEG kwam onlangs negatief in het nieuws

Memphis liet zijn zaken jarenlang behartigen door Kees Ploegsma jr. van SEG. Dat Nederlandse bureau kwam onlangs in het nieuws doordat het volgens onderzoekers van Follow the Money, buiten medeweten van de spelers waarvan het de zaken regelt, miljoenen zou verdienen aan transfers. Onder anderen Stefan de Vrij brak daarom met SEG.

SEG bedankt Memphis via Twitter voor de samenwerking. "Beste Memphis, we zijn trots dat we je meer dan een decennium hebben vertegenwoordigd. We zagen je groeien van jong talent naar een van de grootste namen in het voetbal. We wensen je het beste met de volgende stappen in je carrière en dat al je dromen mogen uitkomen."

Memphis speelt sinds januari 2017 voor Lyon, waar hij is uitgegroeid tot aanvoerder en een van de belangrijkste spelers. Hij begon zijn carrière bij PSV en maakte in 2015 de overstap naar Manchester United. Memphis zal volgende maand net als De Vrij normaal gesproken met het Nederlands elftal actief zijn op het EK.