Berghuis neemt pas na EK besluit over toekomst

Steven Berghuis neemt pas na het EK een besluit over zijn toekomst. De aanvaller, die een contract heeft tot medio 2022 in De Kuip, wil zich eerst volledig richten op zijn eerste grote toernooi met Oranje. "De contractbesprekingen met Feyenoord staan geparkeerd", aldus de 29-jarige Berghuis, die een clausule heeft waardoor hij Feyenoord voor 4 miljoen euro kan verlaten. Bijtekenen is volgens Berghuis ook een optie. "Feyenoord en ik zijn goed met elkaar en eerlijk tegen elkaar. Iedereen kent mijn liefde voor de club, de afgelopen jaren zijn er clubs langsgekomen waar ik Feyenoord niet voor wil verlaten en zo sta ik er nog steeds in. We zullen zien hoe het loopt."