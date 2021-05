Feyenoord kan bij het bereiken van de finale van de play-offs zaterdag niet in de eigen Kuip spelen. De gemeente Rotterdam heeft de KNVB maandag laten weten dat een thuiswedstrijd van Feyenoord in combinatie met de finale van het Songfestival niet haalbaar is voor de politie.

De KNVB overlegt momenteel met Feyenoord wat de mogelijke alternatieven zijn, aldus een woordvoerder. Mogelijk wordt de finale dan verplaatst naar een andere stad.

De ploeg van trainer Dick Advocaat neemt het woensdagavond in De Kuip op tegen stadgenoot Sparta. De winnaar strijdt zaterdag met FC Utrecht of FC Groningen om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League.

Omdat de hoogst geklasseerde ploeg in de play-offs het thuisvoordeel heeft, weet Feyenoord al dat het een eventuele finale normaal gesproken in eigen stadion zou mogen spelen. Als nummer vijf van de Eredivisie eindigde de ploeg namelijk boven FC Utrecht (zesde), FC Groningen (zevende) en Sparta (achtste). Als Sparta de eindstrijd haalt, speelt het daarom sowieso buiten Rotterdam.

De finale naar een andere dag verplaatsen, is volgens de KNVB in principe niet mogelijk. De reglementen die zijn opgesteld voor de play-offs staan dat niet toe.

De clubs die uitkomen in de play-offs kregen eerder op de dag te horen dat bij zowel de duels om Europees voetbal als om promotie/degradatie publiek welkom is. Het gaat om een beperkt aantal supporters van de thuisclub, die vooraf een negatieve coronatest kunnen overleggen.