Marc-André ter Stegen zal volgende maand niet in actie komen op het EK met Duitsland. De 29-jarige keeper van FC Barcelona meldt maandag dat hij een knieoperatie moet ondergaan en het eindtoernooi zal laten schieten.

"Ik heb in overleg met de medische staf van de club besloten dat ik mij ga laten opereren aan mijn knie", aldus Ter Stegen, die zondag met Barcelona definitief afhaakte in de titelstrijd, in een bericht op Instagram.

"Ik vind het jammer dat ik deze zomer het EK met Duitsland ga missen. Voor het eerst in vele jaren zal ik thuis op de bank mijn land moeten aanmoedigen. Na de zomervakantie, als we weer op het veld staan, hoop ik weer met publiek te kunnen spelen, iets dat ik heel erg heb gemist."

Ter Stegen is bij 'Die Mannschaft' de tweede doelman achter Bayern München-keeper Manuel Neuer. De eerste keeper van Barcelona stond 24 keer bij Duitsland onder de lat.

Ter Stegen heeft al langer last van knieproblemen

De knieproblemen van Ter Stegen spelen al langer. In de zomer van vorig jaar werd hij ook al geopereerd aan een kniegewricht. Vanwege die operatie stond hij bijna drie maanden aan de kant en moest hij de start van het seizoen bij Barcelona missen.

Ter Stegen is lang niet de eerste grote speler die niet in actie kan komen op het EK. Onder anderen Virgil van Dijk (Nederland), Zlatan Ibrahimovic (Zweden) en Ansu Fati (Spanje) zijn vanwege blessures niet inzetbaar voor hun land.

Het EK, dat in verschillende Europese landen wordt gehouden, begint op 11 juni. Duitsland zit in een zware poule met Frankrijk, Portugal en Hongarije.