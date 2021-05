Het heeft mogelijk gevolgen voor Feyenoord dat er zondag tijdens de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk supporters het stadion binnendrongen. De aanklager betaald voetbal van de KNVB is maandag een vooronderzoek gestart, laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Met zo'n twintig minuten te gaan werd Feyenoord-RKC kort stilgelegd door scheidsrechter Bas Nijhuis toen een groep fans op de tribunes verscheen en vuurwerk, fakkels en rookbommen afstak. Er belandde ook vuurwerk op het veld.

Feyenoord wist dat er fans naar het stadion zouden komen. Onduidelijk is nog hoe ze De Kuip binnenkwamen. "Het vermoeden is dat er een sleutel in omloop is. Daar zijn we uiteraard niet blij mee", zei stadiondirecteur Jan van Merwijk zondag.

"We begrijpen dat er bij de supporters de nodige frustratie en teleurstelling is over hoe dit seizoen in sportief opzicht verloopt. Iedereen kan daar uiting aan geven. Maar niet op deze manier. Het binnendringen van het stadion is een grens die we niet eerder gezien hebben. Daar zijn we teleurgesteld over."

Feyenoord hoopt aan de hand van camerabeelden de supporters te identificeren die het stadion in zijn gekomen. Voor hen dreigt een stadionverbod. Er werden door de politie geen aanhoudingen verricht.

De spelers van Feyenoord applaudisseerden voor de actie van de fans. Foto: Pro Shots

Spelers klapten voor supportersactie

Na een oponthoud van enkele minuten kon de wedstrijd, die in 3-0 eindigde, weer worden hervat. De spelers van Feyenoord zorgden tijdens de onderbreking voor een opmerkelijk beeld door in de richting van de supporters te lopen en voor ze te klappen.

Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis nam het na de wedstrijd op voor de supporters. "Het is vanuit iets positiefs bedoeld, denk ik", zei hij. Trainer Dick Advocaat was minder blij met de actie en zei ervan te zijn geschrokken.

Zowel Feyenoord als RKC speelde nergens meer voor. De Rotterdammers gaan als nummer vijf van de Eredivisie de play-offs om Europees voetbal in, waarin Sparta Rotterdam woensdag de tegenstander is in de halve finales.