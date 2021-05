Er kan met behulp van toegangstesten in beperkte mate publiek aanwezig zijn in de stadions bij de play-offs voor Europees voetbal en promotie en degradatie. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag laten weten.

Het gaat om alle wedstrijden in de play-offs voor zowel Europees voetbal als promotie en degradatie. Ook is er op 30 mei in de Eredivisie Vrouwen publiek welkom bij PSV-FC Twente.

In de play-offs voor Europees voetbal staan woensdag FC Utrecht-FC Groningen en Feyenoord-Sparta op het programma. In principe wordt de finale op zaterdag afgewerkt, maar als Feyenoord de eindstrijd haalt wordt er gezocht naar een nieuwe datum. Zaterdag wordt in Rotterdam ook het Songfestival gehouden. De gemeente vindt het niet wenselijk dat beide evenementen tegelijk gehouden worden.

Donderdag worden de play-offs voor promotie en degradatie gespeeld. NEC ontvangt Roda JC en FC Emmen krijgt NAC op bezoek. De finale staat zondag op het programma.

Vanwege de coronabeperkingen is bij de genoemde wedstrijden alleen thuispubliek welkom. De clubs die een uitwedstrijd spelen mogen in hun eigen stadion wel een zogeheten public viewing organiseren.

Bij een speelronde in april was er voor het laatst publiek aanwezig bij de Eredivisie-wedstrijden. Bij een speelronde in april was er voor het laatst publiek aanwezig bij de Eredivisie-wedstrijden. Foto: Pro Shots

Wedstrijden zijn onderdeel van een pilot

Het demissionaire kabinet besloot eind april dat de resterende wedstrijden in de Eredivisie zonder publiek gespeeld zouden worden. Eerder die maand was er juist voor het eerst sinds september 2020 publiek aanwezig bij de wedstrijden in de Eredivisie.

De wedstrijden in de play-offs zijn een vervolg op de pilots die in april werden gehouden. Met deze pilots wordt er gekeken naar onder meer de werking van de CoronaCheck-app, de ICT en de infrastructuur.

Bij de pilots mogen bezoekers alleen naar binnen op vertoon van een geldig testbewijs. Ook moeten de supporters zich aan de basismaatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand, en zijn mondkapjes verplicht.

Bekijk de eindstand in de Eredivisie