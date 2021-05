Er kan met toegangstesten mogelijk nog publiek aanwezig zijn in de stadions bij de play-offs voor Europees voetbal en promotie en degradatie. Dat liet demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag weten.

Of dat voor komend weekend nog gaat lukken weet hij niet. De bewindsman houdt nog wel wat slagen om de arm.

De KNVB hoopt dat supporters bij de laatste wedstrijden van het seizoen aanwezig mogen zijn. Deze week voert de voetbalbond daarover overleg met de overheid.

In de play-offs voor Europees voetbal staan woensdag FC Utrecht-FC Groningen en Sparta-Feyenoord op het programma. Zondag wordt de finale afgewerkt.

Donderdag worden de play-offs voor promotie en degradatie gespeeld. NEC ontvangt Roda JC en FC Emmen krijgt NAC op bezoek. De finale staat zondag op het programma.

Voor de clubs lijkt het onhaalbaar om voor de midweekse speelronde publiek te verwelkomen, maar mogelijk is dat komend weekend tijdens de twee finales wel haalbaar.

Het demissionaire kabinet besloot eind april dat de resterende wedstrijden in de Eredivisie zonder publiek gespeeld zouden worden. Eerder die maand was er juist voor het eerst sinds september 2020 publiek aanwezig bij de wedstrijden in de Eredivisie, maar die pilotfase werd niet doorgezet.

