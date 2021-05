Axel Witsel is ondanks een achillespeesblessure een van de 26 spelers die maandag zijn opgenomen in de definitieve EK-selectie van België. De groep van bondscoach Roberto Martínez kent weinig verrassingen.

De geblesseerde Witsel - de middenvelder van Borussia Dortmund scheurde in januari zijn achillespees - was het grootste vraagstuk voor Martínez, die een reservelijst van elf spelers heeft voor het geval Witsel of iemand anders alsnog afvalt.

"We verwachten niets van Axel. Dit is een beloning voor zijn werk voor de nationale ploeg. De echte beslissing zal op 11 juni genomen worden. Dan kijken we of hij fit is", zei Martínez.

Met Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Nacer Chadli en Dries Mertens is een aantal bekende oud-Eredivisie-spelers geselecteerd. Ook sterspelers Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Romelu Lukaku zijn erbij.

Hazard kwakkelt dit seizoen bij Real Madrid met zijn vorm en fitheid en speelde anderhalf jaar geleden zijn laatste interland, maar dat heeft zijn EK niet in gevaar gebracht. "Hij staat er fysiek nu goed voor en kan zijn topvorm weer halen. Hij is onze aanvoerder en is belangrijk voor ons", aldus Martínez.

Belgische EK-selectie Keepers: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels

Verdedigers: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Timothy Castagne, Jason Denayer, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen

Middenvelders: Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Nacer Chadli, Leander Dendoncker, Thorgan Hazard, Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Aanvallers: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Jeremy Doku, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Leandro Trossard

Rentree Fellaini niet aan de orde

Voor onder anderen Marouane Fellaini is geen plek in de Belgische selectie. Er was speculatie over de 87-voudig international, ook al dateert zijn laatste interland van 2018 en speelt hij in China.

"Drie jaar afwezigheid is te lang", aldus Martínez. "We vergeten nooit wat hij voor de ploeg heeft betekend, maar we moeten andere spelers nu de kans geven."

In de komende dagen maken meer EK-landen hun (voor)selectie bekend. Namens Oranje presenteerde bondscoach Frank de Boer vrijdag al zijn voorlopige groep van 34 spelers. De definitieve selectie volgt op 26 mei.

België begint het EK op 12 juni met een wedstrijd tegen Rusland. In de groepsfase zijn verder Denemarken (17 juni) en Finland (21 juni) de tegenstanders.