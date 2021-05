Jacob Rasmussen speelt ook komend seizoen voor Vitesse. De Arnhemse club huurt de 23-jarige Deen nog een jaar van Fiorentina.

Rasmussen deed mee in 28 competitiewedstrijden en scoorde daarin twee keer. "Het behalen van Europees voetbal is een terechte beloning. Dat was mijn doel toen ik binnenkwam bij Vitesse. Ik ga er alles aan doen om volgend jaar deze prestaties minimaal te evenaren", zegt de centrale verdediger maandag op de website van de club.

Technisch directeur Johannes Spors is blij dat hij Rasmussen bij de club kan houden. "Jacob brengt een winnersmentaliteit met zich mee die je maar zelden ziet. Hij is dit seizoen al uitgegroeid tot een bepalende speler in onze selectie."

Rasmussen kwam eerder uit voor FC St. Pauli, Rosenborg BK, Empoli FC en FC Erzgebirge Aue.

Vitesse sloot de Eredivisie zondag af met een 1-3-nederlaag tegen Ajax. De Arnhemmers eindigden op de vierde plaats, waardoor zij verzekerd zijn van een plaats in de voorronde van de Conference League.

Bekijk de eindstand in de Eredivisie