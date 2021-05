Spaanse media zijn maandag lovend over Lieke Martens. De sterspeelster van de Oranjevrouwen vervulde zondag een glansrol bij FC Barcelona tijdens de gewonnen Champions League-finale tegen Chelsea (4-0).

Martens was in stadion Gamla Ullevi in het Zweedse Göteborg bij meerdere doelpunten betrokken. Bij de 4-0, die nog in de eerste helft gemaakt werd, gaf de aanvaller een assist.

"Martens, die zeven maanden nadat haar landgenote Ronald Koeman Barcelona de eerste Champions League ooit had bezorgd werd geboren, wilde haar naam ook met gouden letters in de geschiedenisboeken van de club schrijven", schrijft Mundo Deportivo.

"Bij de 4-0 leek ze op haar idool Ronaldinho door op links op volle snelheid door te komen, twee tegenstanders achter zich te laten en de bal panklaar te leggen voor Graham Hansen, die met haar doelpunt de genadeklap gaf."

Volgens de Spaanse sportkrant was Martens ook op de weg naar de finale belangrijk. "Ze is doorslaggevend geweest bij het winnen van de eerste grote, internationale prijs met de vrouwenploeg van Barcelona. Van Londen tot Göteborg, van Wembley tot Gamla Ullevi."

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet om de fraaie assist van Lieke Martens bij het vierde doelpunt te zien.

'Het is een genot om haar te zien spelen'

Sport is ook lovend over het dominante spel van Martens, die net als haar ploeggenoten een tien krijgt. "Ze ging er helemaal voor en was continu dreigend op links", schrijft de sportkrant. "Dit is de beste versie van Lieke Martens. Het is een genot om haar te zien spelen."

Bij de BBC is er eveneens waardering voor de ontketende Martens, die al in de eerste minuut de lat raakte en daarmee een eigen doelpunt van Chelsea inleidde. Het gerenommeerde medium heeft de Oranje-international uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd.

Barcelona-trainer Lluís Cortés was blij met de inbreng van Martens, al noemde hij haar niet persoonlijk. "We wilden met onze eigen, aanvallende speelstijl winnen. Ik was ervan overtuigd dat we goed zouden spelen, maar zó goed, dat had ik niet verwacht."