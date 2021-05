RB Leipzig is gewoon van plan om Brian Brobbey komende zomer te verwelkomen in Duitsland. Volgens de Duitse topclub is het geen optie om de negentienjarige spits zonder dat hij een wedstrijd heeft gespeeld alweer aan Ajax te verkopen.

"We zijn erg blij dat Brobbey bij ons heeft getekend en in de zomer hierheen komt. We hebben contact met hem en bereiden ons met hem voor op het nieuwe seizoen", zegt sportief directeur Florian Scholz van Leipzig tegen Bild.

In maart werd bekend dat Brobbey niet bijtekende bij Ajax en in de zomer transfervrij naar Leipzig zou vertrekken, maar de spits zou twijfelen nu trainer Julian Nagelsmann en directeur Markus Krösche daar zijn vertrokken. Krösche, mede verantwoordelijk voor het contracteren van Brobbey, is tijdelijk opgevolgd door Scholz.

Ajax-trainer Erik ten Hag liet zondag na de laatste wedstrijd van het seizoen weten dat Brobbey wat hem betreft blijft en dat directeur Marc Overmars die optie aan het bekijken is. Volgens de geruchten zou Ajax bereid zijn zo'n 7 miljoen euro neer te leggen.

"Maar ik weet echt niet of het mogelijk is en ik weet ook nog niet hoe Brobbey daar precies in staat", zei Ten Hag. "Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld."

Brobbey brak dit seizoen door bij Ajax. De jeugdinternational kwam negentien keer uit voor de landskampioen, voornamelijk als invaller, en scoorde zes keer.