Memphis Depay heeft zondag in de Ligue 1 met een doelpunt een bijdrage geleverd aan een eenvoudige zege van Olympique Lyon op bezoek bij Nîmes Olympique: 2-5. Koploper Lille OSC speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Saint-Étienne en zag Paris Saint-Germain, dat met 4-0 van Stade de Reims won, dichterbij komen.

Memphis zorgde in de twintigste minuut voor de 1-2 van Lyon in Nîmes. De Oranje-international schoof de bal in de linkerhoek en maakte zijn negentiende competitietreffer van dit seizoen.

Al vroeg in de wedstrijd bracht Moussa Koné de thuisploeg op voorsprong, waarna Lucas Paquetá voor de gelijkmaker zorgde. Paquetá was kort na de goal van Memphis ook verantwoordelijk voor de 1-3.

In de tweede helft breidden Houssem Aouar en Islam Slimani de marge verder uit en deed Koné tussendoor wat terug voor Nîmes. Aanvoerder Memphis deed de hele wedstrijd mee bij de bezoekers.

Met nog één speelronde voor de boeg bezet Lyon de vierde plaats en is de achterstand op nummer drie AS Monaco één punt. Monaco was op eigen veld met 2-1 te sterk voor Stade Rennes. De bovenste drie ploegen in de Ligue 1 plaatsen zich voor de Champions League.

Paris Saint-Germain viert een van de treffers tegen Stade de Reims. Paris Saint-Germain viert een van de treffers tegen Stade de Reims. Foto: AFP

Lille ziet Paris Saint-Germain dichterbij komen

Lille, waar Sven Botman de hele wedstrijd meedeed, bleef op eigen veld op 0-0 steken tegen Saint-Etienne. Door het gelijkspel heeft de Noord-Franse formatie, dat voor het eerst sinds 2011 landskampioen kan worden, nu nog één punt voorsprong op nummer twee Paris Saint-Germain.

PSG kende in het Parc des Princes een makkelijke avond tegen Stade de Reims. Neymar opende na een kwartier de score uit een penalty en Kylian Mbappé maakte er tien minuten later 2-0 van. Halverwege de tweede helft bracht Marquinhos de stand op 3-0, waarna invaller Moise Kean vlak voor tijd de eindstand bepaalde.

Reims speelde bijna de hele wedstrijd met een man minder na een rode kaart voor een handsbal van Yunis Abdelhamid in de tiende minuut. Mitchel Bakker maakte de negentig minuten vol bij PSG en Kaj Sierhuis bleef op de bank bij de bezoekers.

Oud-Ajacied Arek Milik maakte een hattrick voor Olympique Marseille in de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Angers. De Pool zorgde diep in blessuretijd uit een strafschop voor het winnende doelpunt.

Tijdens de laatste speelronde speelt Lille volgende week zondag uit tegen Angers en gaat PSG op bezoek bij Stade Brest.

Strijd boven in Ligue 1 1. Lille OSC 37-80 (62-22)

2. Paris Saint-Germain 37-79 (84-28)

3. AS Monaco 37-77 (76-42)

4. Olympique Lyon 37-76 (79-40)

