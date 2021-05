Lieke Martens heeft zondag met de voetbalsters van FC Barcelona de Champions League gewonnen. De Oranje-international was met haar ploeg in de finale in het Zweedse Göteborg veel te sterk voor Chelsea: 4-0.

De 28-jarige Martens was een van de uitblinkers aan de kant van Barcelona. Ze was bij meerdere doelpunten betrokken en raakte vroeg in de wedstrijd de lat.

Barcelona kwam binnen een minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Melanie Leupolz, nadat Martens daarvoor al op de lat had geschoten. Na een klein kwartier verdubbelde Alèxia Putellas de marge uit een penalty.

Nog voor rust breidde de Catalaanse ploeg de marge uit naar 4-0. Aitana Bonmatí zorgde halverwege de eerste helft voor de derde goal en een kwartier later maakte Caroline Hansen op aangeven van Martens de vierde.

De speelsters van Barcelona veroverden de Champions League voor het eerst. Twee jaar geleden stonden ze ook in de finale, maar toen was recordkampioen Olympique Lyon (zeven eindzeges) met 4-1 te sterk.

In de competitie was Barcelona dit seizoen ook al oppermachtig. De Catalaanse vrouwen wonnen al hun wedstrijden en zijn al zeker van het kampioenschap.

Feest bij Lieke Martens en haar ploeggenoten na de 4-0 tegen Chelsea. Feest bij Lieke Martens en haar ploeggenoten na de 4-0 tegen Chelsea. Foto: Getty Images

Barcelona al na 33 seconden op voorsprong

In Gamla Ullevi zocht Barcelona vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dat resulteerde na 33 seconden al in een doelpunt. Eerst schoot Martens vanaf de rand van het zestienmetergebied op de lat, waarna er paniek in de defensie van Chelsea ontstond en de bal via Francesca Kirby en Leupolz met een boogje in het eigen doel verdween.

Nadat Pernille Harder twee kansen voor Chelsea had laten liggen, ging de bal in de twaalfde minuut op de stip toen Jennifer Hermoso werd gevloerd door Leupolz. Putellas schoot de strafschop vervolgens beheerst in de linkerhoek.

Barcelona bleef ook daarna op doelpunten jagen en breidde de voorsprong na iets meer dan twintig minuten verder uit. Na voorbereidend werk van Martens kwam de bal via Putellas bij Bonmatí, die simpel binnentikte.

Als de wedstrijd niet al beslist was, deed Barcelona dat tien minuten voor rust wel. Martens liep via de linkerflank langs de Chelsea-verdediging en gaf de bal vanaf de achterlijn voor op Hansen, die alleen maar haar voet tegen de voorzet aan hoefde te zetten.

In de tweede helft leken beide ploegen vrede te hebben met de stand. Barcelona creëerde nauwelijks kansen en Chelsea durfde wat meer aan te vallen dan voor rust, maar was niet bij machte om veel gevaar te stichten. In blessuretijd vond Asisat Oshoala nog het net voor Barcelona, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.