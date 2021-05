Trainer Ronald Koeman had zondag na de pijnlijke 1-2-nederlaag bij RC Celta geen zin om te speculeren over een mogelijk ontslag bij FC Barcelona. De Catalanen zijn door het zevende verlies van het seizoen definitief afgehaakt in de Spaanse titelstrijd.

"Ik heb alles al gezegd wat ik erover wil zeggen", zei Koeman op zijn persconferentie over zijn toekomst. "Ik ga er niet meer over praten. Het is ook geen vraag voor mij."

De ex-bondscoach van Oranje sprak volgens Spaanse media afgelopen donderdag bijna drie uur met Joan Laporta. De nieuwe voorzitter zal uiteindelijk moeten besluiten of Koeman mag aanblijven.

De trainer bezorgde Barcelona dit seizoen de Spaanse beker en de ploeg knokte zich ook knap terug in de titelstrijd. De afgelopen weken won Barça echter maar één van zijn vijf wedstrijden, waardoor Atlético Madrid en Real Madrid op de ranglijst nu uit zicht zijn.

Volgens Koeman was het duel met Celta exemplarisch voor het seizoen van zijn ploeg. "We speelden goed in de eerste helft, waren veel beter dan de tegenstander, maar drukten dat verschil niet uit in goals."

'Hoop dat het niet laatste duel Messi in Camp Nou was'

Lionel Messi zette Barça wel op voorsprong, maar door een goal van Santi Mina stond het 1-1 bij rust. "Daardoor gingen met een slecht gevoel de kleedkamer in", aldus Koeman.

"De tweede helft was minder, maar zelfs met tien man (Clément Lenglet kreeg rood, red.) konden we 2-1 maken. En dan verliezen we uiteindelijk zelfs. Dat gebeurt altijd als je in een periode van minder geluk zit."

Messi was zo maar weer eens de enige doelpuntenmaker bij Barcelona. De sterspeler tegen Celta tekende voor zijn dertigste competitietreffer van het seizoen. Antoine Griezmann staat tweede op de topscorerslijst van Barça met twaalf treffers en Ousmane Dembélé staat derde met zes goals.

"Laten we hopen dat dit niet de laatste wedstrijd van Messi in Camp Nou was", zei Koeman over de Argentijn, die een aflopend contract heeft. "'Leo' is zo belangrijk. Als hij vertrekt, weet ik niet wie er zoveel als hij gaat scoren. We hebben meer spelers nodig die een doelpunt kunnen maken."

Stand aan kop in La Liga: 1. Atlético 37-83

2. Real Madrid 37-81

3. FC Barcelona 37-76

4. Sevilla 37-74

