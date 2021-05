Liverpool-doelman Alisson heeft zijn winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-2) opgedragen aan zijn dit jaar overleden vader. De Braziliaan bezorgde 'The Reds' zondag diep in blessuretijd de drie punten op The Hawthorns.

"Ik ben te emotioneel na wat er de laatste maanden is gebeurd met mij en mijn familie", zei een zichtbaar geëmotioneerde Alisson na afloop bij Sky Sports. "Voetbal is mijn leven. Ik speel al zolang ik me kan herinneren met mijn vader aan mijn zijde."

"Ik hoop dat hij het heeft kunnen zien", vervolgde de 28-jarige keeper. "Ik weet zeker dat hij dit aan het vieren is met God aan zijn zijde. Deze was voor mijn familie en mijn teamgenoten."

De vader van Alisson kwam in februari om het leven bij een tragisch ongeluk. De doelman kon op dat moment vanwege de coronapandemie niet terugkeren naar Brazilië.

Liverpool leek heel duur puntenverlies te lijden bij het al gedegradeerde West Bromwich Albion, maar in de 95e minuut kopte Alisson raak uit een corner van Trent Alexander-Arnold. Hij werd daarmee de eerste keeper met een doelpunt voor Liverpool en de zesde doelman die in de Premier League scoorde.

"Ik keek naar de bank en niemand riep me, maar toen kreeg ik een seintje dat ik mee naar voren mocht", liet hij weten. "De pass was geweldig en ik probeerde mijn hoofd tegen de bal te krijgen. Ik had alleen geen idee hoe ik een doelpunt moest vieren."

Alisson kreeg na afloop van de wedstrijd een knuffel van manager Jürgen Klopp.

Klopp: 'Mooiste goal ooit van een keeper'

Ook Liverpool-manager Jürgen Klopp kon zijn ogen niet geloven. "Dit is de mooiste goal die ik ooit van een keeper heb gezien", zei de Duitser. "Het was een ongelooflijke kopbal. Zoiets heb ik nog nooit gezien."

Klopp was erg blij voor Alisson. "We zijn heel close en weten precies wat dit voor hem betekent. Dit is heel ontroerend. Het is maar voetbal, maar voor ons betekent het heel veel. Nu moeten we door blijven gaan."

Dankzij de overwinning hield Liverpool de hoop op een Champions League-ticket levend. De ploeg van Klopp staat met nog twee speelrondes voor de boeg vijfde en heeft één punt achterstand op nummer vier Chelsea. De bovenste vier ploegen in de Premier League plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Strijd om CL-tickets in Premier League 3. Leicester City: 36-66 (+21)

4. Chelsea: 36-64 (+22)

5. Liverpool: 36-63 (+21)

6. Tottenham Hotspur: 36-59 (+22)

7. West Ham United: 36-59 (+10)

8. Everton: 35-56 (+4)

