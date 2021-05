Cody Gakpo, Teun Koopmeiners en Jurriën Timber zouden zomaar eens geen enkel EK kunnen spelen dit seizoen. Spelers die afvallen uit de voorselectie van het Nederlands elftal kunnen namelijk niet aansluiten bij Jong Oranje.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Gakpo, Koopmeiners en Jurriën Timber werden vrijdag net als Donyell Malen, Ryan Gravenberch en Owen Wijndal door bondscoach Frank de Boer opgenomen in zijn voorselectie voor het EK, maar zij komen door hun leeftijd ook nog in aanmerking voor Jong Oranje.

"Zij gaan voor het Nederlands elftal, maar de voorselectie geeft hen nog geen garantie voor een plek in de definitieve selectie", zegt bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje zondag tegen de NOS. "Wat het wel betekent, is dat ze het EK met Jong Oranje zeker niet gaan spelen."

"In het slechtste geval vallen die jongens tussen wal en schip. Dat is de consequentie van hoe het nu is georganiseerd. Het Nederlands elftal is leidend."

Van de Looi moet zijn definitieve selectie komende vrijdag (21 mei) al inleveren, terwijl het 'grote' Oranje van De Boer pas op 24 mei voor het eerst bij elkaar komt in de voorbereiding op het EK. De bondscoach kan dus onmogelijk voor de deadline van het EK onder 21 al beslissingen nemen over spelers.

Jong Oranje speelt op 31 mei in de kwartfinales van het EK tegen Frankrijk. Oranje, waar 8 van de 34 spelers uit de voorselectie moeten afvallen, begint zijn Europees kampioenschap op 13 juni tegen Oekraïne.

Voorselectie Oranje Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City), Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Hans Hateboer (Atalanta), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05), Kenny Tete (Fulham), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale), Owen Wijndal (AZ), Jurriën Timber (Ajax), Rick Karsdorp (AS Roma).

Middenvelders: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Tonny Vilhena (Krasnodar), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Teun Koopmeiners (AZ).

Aanvallers: Steven Berghuis (Feyenoord), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Memphis Depay (Olympique Lyon), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Cody Gakpo (PSV).