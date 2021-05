FC Barcelona moet de hoop op de Spaanse landstitel definitief opbergen. De ploeg van trainer Ronald Koeman verloor zondag op de voorlaatste speeldag in La Liga thuis met 1-2 van RC Celta. Atlético Madrid won met 2-1 van Osasuna en houdt twee punten voorsprong op stadgenoot Real.

Atlético, dat zegevierde dankzij een late treffer van Luis Suárez, heeft met nog één wedstijd te spelen 83 punten. Alleen Real (81), dat met 0-1 won bij Athletic Club, zou de ploeg van trainer Diego Simeone nog van de elfde landstitel af kunnen houden.

FC Barcelona staat met 76 punten derde en moet op de laatste speeldag nog zien te voorkomen dat het wordt gepasseerd door Sevilla (74). De Catalanen zijn wel zeker van deelname aan de Champions League volgend seizoen.

De nederlaag van Barcelona past in een slechte reeks, die werd ingezet met een 1-2-thuisnederlaag tegen Granada. Daarna werd weliswaar nog moeizaam gewonnen van Valencia (2-3), maar door remises tegen Atlético (0-0) en Levante (3-3) verdampten de kansen op de landstitel.

Koeman is bezig aan zijn eerste seizoen bij de club waar hij als speler furore maakte. Na een zeer moeizame start haakte Barcelona alsnog aan in de titelrace, maar vijf punten uit de laatste vijf duels doen de ploeg uiteindelijk de das om.

Stand aan kop in La Liga: 1. Atlético 37-83

2. Real Madrid 37-81

3. FC Barcelona 37-76

4. Sevilla 37-74

Barcelona zonder De Jong geeft voorsprong weg

Barcelona, dat het moest doen zonder de geschorste Frenkie de Jong, kwam tegen Celta nog wel op voorsprong. Lionel Messi kopte op aangeven van Sergio Busquets tegendraads in en maakte zo zijn dertigste doelpunt van dit seizoen in La Liga.

Net als vorige week tegen Levante werd die voorsprong weer snel uit handen gegeven. Santi Mina verschalkte doelman Marc-André ter Stegen met een bekeken schuiver.

In de tweede helft ging het voor de thuisploeg van kwaad tot erger. Nadat Clément Lenglet met twee keer geel uit het veld was gestuurd, kreeg het tiental van Barcelona vlak voor tijd ook nog een tweede doelpunt van Mina om de oren.

Luis Suárez zorgt ervoor dat Atlético Madrid de titel voor het grijpen heeft. Luis Suárez zorgt ervoor dat Atlético Madrid de titel voor het grijpen heeft. Foto: ANP

Suárez redt Atlético met goal in slotfase

Atlético moest thuis tegen middenmoter Osasuna winnen om alles in eigen hand te houden. De zege in het Wanda Metropolitano, waar veel fans zich op de parkeerplaats hadden verzameld om de ploeg aan te moedigen, kwam uiteindelijk pas in de laatste tien minuten tot stand.

Nadat Atlético twee doelpunten afgekeurd had zien worden, kwam Osasuna een kwartier voor tijd via een kopbal van Ante Budimir verrassend op voorsprong. De gelijkmaker van Renan Lodi bracht de hoop weer terug bij de thuisploeg, waarna Suárez zich twee minuten voor tijd tot matchwinner kroonde.

Voor Real Madrid is de late zege van Atlético een lelijke streep door de rekening. De ploeg van Zinédine Zidane won door een goal van Nacho met 0-1 in Bilbao en zou bij puntenverlies van de stadgenoot vanwege een beter onderling resultaat de beste uitgangspositie hebben gehad.

Atlético Madrid kan volgende week zondag (18.00 uur) op bezoek bij Real Valladolid de landstitel veiligstellen. Real neemt het op hetzelfde moment thuis op tegen Villarreal.

Bekijk de uitslagen en de stand in La Liga