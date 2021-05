Fritz Keller heeft al na twintig maanden zijn functie als voorzitter van de Duitse voetbalbond neergelegd. Hij doet dat vanwege zijn verbale uitglijder tegen vicevoorzitter Rainer Koch, die hij met een nazi vergeleek.

De 64-jarige Keller had zijn vicevoorzitter uit het bestuur vergeleken met de de beruchte nazi Roland Freisler. Freisler velde gedurende de Tweede Wereldoorlog als voorzitter van de Volksrechtbank in het Derde Rijk 2.600 doodvonnissen.

Keller kreeg veel kritiek op zijn omstreden uitspraken. Bij een stemming onder de regionale voetbalbonden besloten 26 voorzitters het vertrouwen in de DFB-voorzitter op te zeggen, slechts 9 wilden dat hij zou aanblijven.

Keller had eerder gezegd niet te willen aftreden. De ethische commissie van de DFB had de zaak vrijdag behandeld en heeft voor in de loop van komende week een beslissing aangekondigd. Kellers terugtreden staat los van de uitspraak van de rechtbank.

Vicepresident Koch en Peter Peters zullen de bond leiden tot aan de nieuwe voorzittersverkiezing komend jaar.