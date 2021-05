Borussia Dortmund heeft zondag een ticket voor de Champions League gepakt. 'BVB' won in de Bundesliga op bezoek bij FSV Mainz met 1-3 en eindigt daardoor in ieder geval bij de beste vier.

Dortmund had aan een overwinning genoeg voor een CL-ticket, omdat concurrent Eintracht Frankfurt zaterdag verrassend had verloren van degradant Schalke 04 (4-3). De ploeg van trainer Edin Terzic staat voorlopig zelfs derde, maar nummer vier VfL Wolfsburg speelt later op de avond nog op bezoek bij RB Leipzig (aftrap 20.30 uur).

Tegen Mainz waren Raphaël Guerreiro en Marco Reus in de eerste helft trefzeker voor Dortmund. De Portugees schoot in de 23e minuut fraai raak van buiten het strafschopgebied en Reus prikte de bal van dichtbij tegen de touwen. Bij beide goals was Jadon Sancho de aangever.

De tweede helft begon wat later vanwege hevige regenval in Mainz. Invaller Julian Brandt tekende tien minuten voor tijd voor de 0-3. Robin Quaison benutte in de extra tijd nog een penalty (1-3). Bij de thuisploeg hadden Jeremiah St. Juste, die deel uitmaakt van de voorselectie van bondscoach Frank de Boer, en Jean-Paul Boëtius een basisplaats.

Dortmund, dat donderdag ten koste van Leipzig de DFB-Pokal won, boekte de zesde competitiezege op rij. 'Die Borussen' hadden een dergelijke serie ook nodig in de jacht op een CL-ticket, want begin april was de achterstand op Wolfsburg (toen de nummer drie) en Frankfurt (toen vierde) nog respectievelijk elf en zeven punten.

