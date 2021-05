Giorgos Giakoumakis mag zich sinds zondag de eerste winnaar van de Willy van der Kuijlen-trofee noemen. De Griekse spits van het gedegradeerde VVV-Venlo zou het wel zien zitten om zijn topscorerstitel volgend seizoen te verdedigen.

Hoewel Giakoumakis bij VVV nog een contract heeft tot medio 2022 is het vrijwel uitgesloten dat hij in Venlo blijft. De Limburgers kunnen na de degradatie het geld goed gebruiken en zetten in op een transfersom van tussen de 6 en 10 miljoen euro.

Clubs uit Engeland, Duitsland en Qatar zouden volgens verschillende media al belangstelling hebben getoond. Als het aan de 26-jarige spits ligt, mogen ook Nederlandse clubs zich melden bij zijn zaakwaarnemer.

"Het is een goede competitie die heel goed bij me past", zei Giakoumakis tegen ESPN na de met 0-4 verloren wedstrijd tegen FC Emmen, die hij vanwege een blessure moest overslaan. "Als er een aanbieding komt uit de Eredivisie, dan ga ik daar zeker goed naar kijken."

"Ik hou van het Nederlandse voetbal, maar ik heb het zelf niet in de hand. Het ligt eraan welke aanbiedingen er gaan komen. Als daar een Nederlandse club tussen zit, dan zou dat zeker een plus zijn."

Eredivisie-topscorers van dit seizoen 1. Giorgos Giakoumakis (VVV-Venlo) - 26

2. Donyell Malen (PSV) - 19

3. Steven Berghuis (Feyenoord) - 18

4. Danilo Pereira (FC Twente) - 17

5. Rai Vloet (Heracles Almelo) - 16

6. Myron Boadu (AZ) - 15

6. Teun Koopmeiners (AZ) - 15

8. Dusan Tadic (Ajax) - 14

8. Henk Veerman (sc Heerenveen) - 14

8. Lennart Thy (Sparta Rotterdam) - 14

Gemengde gevoelens ondanks beste seizoen

Hoewel Giakoumakis de laatste competitiewedstrijd van het seizoen aan zich voorbij liet gaan, kwam zijn topscorerstitel niet meer in gevaar. Met 26 doelpunten stond hij al een straatlengte voor op de concurrentie.

"Het was het beste seizoen in mijn carrière, maar ik heb gemengde gevoelens", zei de vorig jaar van AEK overgekomen spits. "Door de degradatie ben ik niet zo blij als ik zou moeten zijn."

Dat VVV zich niet handhaafde op het hoogste niveau, is volgens Giakoumakis volkomen terecht. "Sinds januari hebben we een paar heel slechte wedstrijden gespeeld en daardoor verdienden we het ook niet om in de Eredivisie te blijven."