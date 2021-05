Calvin Stengs vindt het jammer dat hij geen deel uitmaakt van de voorselectie van het Nederlands elftal richting het Europees kampioenschap. De AZ-speler kan het echter goed begrijpen dat bondscoach Frank de Boer hem niet heeft opgeroepen.

"Ik heb wel uitleg gekregen (van bondscoach De Boer, red.) waarom ik er niet bij zit en die kan ik goed begrijpen. Ik vind zelf ook mijn prestaties te schommelend zijn geweest", reageerde Stengs zondag bij ESPN op zijn absentie in de voorselectie van Oranje.

Stengs speelde tot dusver zeven interlands voor het Nederlands elftal. De 22-jarige linkspoot viel nog in tijdens de laatste twee interlands tegen Letland (2-0) en Gibraltar (0-7), maar zit nu in de voorlopige selectie van Jong Oranje, dat op 31 mei in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk speelt.

"Natuurlijk is het een teleurstelling. Op het laatste moment afvallen is sowieso niet leuk. Het is lastig, maar voor mij is er dan wel die bewijsdrang om het te laten zien. Ik lig er niet wakker van, zo extreem ben ik niet, maar het is wel jammer", zei Stengs na de 5-0-zege van AZ tegen Heracles Almelo.

Calvin Stengs was in maart nog international. Calvin Stengs was in maart nog international. Foto: Pro Shots

Stengs wel naar verjaardag van De Boer

Stengs is daarnaast ook de schoonzoon van De Boer, die zaterdag zijn verjaardag vierde. "Ik ben wel op zijn verjaardag geweest. Ik ben niet zo lastig, hoor", aldus een lachende Stengs. "We hebben gewoon zijn verjaardag gevierd. Of het dan over de selectie gaat? Ja, dat wel. Maar niet dat we dan over mijn ding spreken, of zo."

Bij AZ was Stengs dit jaar een van de grote talenten, net als Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Owen Wijndal. Het duel met Heracles Almelo was misschien wel de laatste wedstrijd die zij samen hebben gespeeld bij AZ. "Ja, dat klopt", reageerde Stengs. "Of we dat ook zo voelen? Ja, wel een beetje."

Stengs was dit seizoen voor AZ in de Eredivisie goed voor zeven doelpunten en vijf assists in dertig wedstrijden. Vorig jaar had hij vijf treffers en acht assists in 25 duels.

Bekijk de eindstand in de Eredivisie