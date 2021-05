Antony mag van Ajax niet meedoen aan de Olympische Spelen komende zomer. De Amsterdammers willen geen basisspelers afstaan voor het toernooi in Tokio, zei trainer Erik ten Hag zondag na de zege van zijn ploeg op Vitesse (1-3).

De 21-jarige Antony kreeg vrijdag een plaats in de olympische selectie van Brazilië. Volgens de FIFA-regels zijn clubs echter niet verplicht om spelers af te staan voor de Spelen, omdat het een toernooi voor voetballers jonger dan 23 jaar betreft.

Volgens Ten Hag reageerde Antony "gelaten" toen hij te horen kreeg dat Ajax hem niet wil missen als het nieuwe seizoen van start gaat.

De opstelling van Ajax is ook slecht nieuws voor de 23-jarige verdediger Lisandro Martínez, die vaak wordt opgeroepen voor Jong Argentinië.

De finale van het voetbaltoernooi op de Spelen wordt op 7 augustus gespeeld. Ajax opent op 8 augustus het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.

Antony zou dus de hele voorbereiding en een deel van het begin van het seizoen van Ajax moeten missen als hij mee zou doen aan de Spelen.

Antony maakte de 0-2 namens Ajax in het duel met Vitesse.

Ten Hag blij dat hij even rust kan nemen

Ajax en Ten Hag sloten het seizoen mede door een goal van Antony, goed af met een zege op Vitesse. "Het was een prima jaar", zei de trainer bij ESPN. "We zijn kampioen en hebben de beker gepakt. En we hebben meer dan honderd doelpunten gemaakt. Het was goed zo."

Ajax speelde in een leeg GelreDome niet de beste wedstrijd van het seizoen. "Je zag dat de spanning van de wedstrijd af was", aldus Ten Hag. "Ook bij Vitesse. Bij ons was het tempo te laag. Ik heb veel foute passes gezien en mijn spelers stonden niet altijd goed in positie. Maar we hebben wel weer gewonnen. Nu gaan we het nieuwe seizoen voorbereiden en alles goed plannen."

"Daarna neem ik ook even rust. Ik ga genieten van het EK, de Copa América en de Gold Cup. Maar ik ga ook een beetje afstand nemen. Het was een zwaar seizoen, met om de drie dagen steeds weer een wedstrijd. Ook onze technische staf moet de accu even opladen."

