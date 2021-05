Marco van Ginkel mag deze zomer transfervrij vertrekken bij Chelsea. De optie in het contract van de middenvelder is niet gelicht, waardoor de weg naar een langer verblijf bij PSV in principe open ligt.

Van Ginkel staat al sinds 2013 onder contract bij Chelsea, maar speelde de afgelopen jaren vooral op huurbasis voor andere clubs. Na uitstapjes bij AC Milan en Stoke City werd hij tot vier keer toe uitgeleend aan PSV.

Zijn contract bij Chelsea loopt deze zomer af en de optie om dat met een jaar te verlengen is niet gelicht, liet Van Ginkel zondag na de uitwedstrijd van PSV tegen FC Utrecht weten aan ESPN.

"Ze hadden tot aan gisteren de tijd om met een aanbieding te komen, maar ik heb niks gehoord. Volgens mij ben ik dan gewoon transfervrij."

Als het aan Van Ginkel ligt, blijft hij in Eindhoven. "Ik heb het hier erg naar mijn zin en voel me gewaardeerd. Het liefste wil ik blijven, maar ik heb nog niks gehoord, dus we zien het wel."

Marco van Ginkel loopt juichend weg nadat hij PSV naast FC Utrecht heeft gezet. Marco van Ginkel loopt juichend weg nadat hij PSV naast FC Utrecht heeft gezet. Foto: Pro Shots

'Dragen van de aanvoerdersband is een hele eer'

Dat Van Ginkel bij Chelsea uiteindelijk niet verder kwam dan twee wedstrijden in de Premier League, heeft mede te maken met blessureleed. In januari speelde hij tegen AZ zijn eerste wedstrijd in 983 dagen.

Met drie wedstrijden in acht dagen tijd liet de achtvoudig international in de slotfase van de competitie zien weer nagenoeg fit te zijn. Tegen FC Utrecht maakte hij bovendien zijn eerste doelpunt in drie jaar tijd en droeg hij de aanvoerdersband.

"Dat ik de band mocht dragen, is wel een hele eer. Voor mij is het jammer dat het seizoen nu klaar is, want ik zit er net lekker in. Ik heb weinig last meer van mijn knie. Af en toe voel ik nog wel wat, maar dat hoort erbij."

Bekijk de eindstand in de Eredivisie