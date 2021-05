Steven Berghuis heeft het opgenomen voor de supporters die zondag De Kuip binnendrongen tijdens Feyenoord-RKC (3-0). Volgens de aanvoerder van de Rotterdamse ploeg was de actie positief bedoeld. Trainer Dick Advocaat schrok juist van het onverwachte bezoek van de fans.

De supporters kwamen halverwege de tweede helft met een hoop geschreeuw het stadion binnen en staken op de tribunes fakkels af. Na een kort oponthoud kon de wedstrijd worden hervat.

"Nee, ik schrok niet van dat vuurwerk", zei Berghuis bij ESPN. "Ik zit hier nu vijf jaar en ben wel wat gewend. Het is vanuit iets positiefs bedoeld denk ik, om ons te steunen richting de play-offs. Zo hebben we het in ieder geval opgevat als team."

Bij de wedstrijd was, net als bij veruit de meeste wedstrijden van dit Eredivisie-seizoen, geen publiek welkom wegens de coronapandemie. Onduidelijk is wat precies de intentie was van de fans, die vooral in het zwart waren gekleed en van wie sommigen bivakmutsen droegen.

Na afloop bleef het onrustig om De Kuip. Assistent-trainer John de Wolf, als oud-speler heel populair onder de fans, sprak de supporters toe die via de autopoort toegang probeerden te krijgen tot het stadionterrein. Nadat De Wolf was vertrokken, werd het hek alsnog ontzet.

"Het stadion is dicht, ze kunnen eigenlijk niet naar binnen. Toen zijn we er even naartoe gegaan en hebben we even geklapt. Maar het was eigenlijk ook zo weer voorbij", vervolgde Berghuis, die aangaf dat hij en zijn medespelers juist klapten om de rust te bewaren. "Weglopen heeft veel minder zin. Ik denk dat we het goed hebben opgelost."

Supporters dringen De Kuip binnen tijdens Feyenoord-RKC. Supporters dringen De Kuip binnen tijdens Feyenoord-RKC. Foto: ANP

Advocaat schrikt van supportersactie

Anders dan Berghuis keek Advocaat juist met een bezorgde blik naar de actie van de fans. "Ik schrok er wel een beetje van, ja", bekende de 73-jarige Hagenaar. "Of ik wilde wegrennen? Nee, dan komen ze achter je aan. Dat zou ik nooit doen."

"Het mag niet, maar bij de fans komt de frustratie waarschijnlijk ook uit de oren dat ze hun favorieten al bijna anderhalf jaar niet kunnen zien", aldus Advocaat.

De directie van De Kuip is nog aan het uitzoeken hoe de fans precies zijn binnengekomen. "Het lijkt erop dat ze zichzelf naar binnen toe hebben weten te dringen", zei stadiondirecteur Jan van Merwijk bij de NOS. "Het vermoeden is dat er een sleutel in omloop is. Daar zijn we uiteraard niet blij mee."

"We begrijpen dat er bij de supporters de nodige frustratie en teleurstelling is over hoe dit seizoen in sportief opzicht verloopt. Iedereen kan daar uiting aan geven. Maar niet op deze manier. Het binnendringen van het stadion is een grens die we niet eerder gezien hebben. Daar zijn we teleurgesteld over."

Op het moment dat de supporters het stadion binnendrongen stond de 3-0-eindstand door treffers van Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Berghuis al op het scorebord. Feyenoord eindigt als vijfde in de Eredivisie en neemt het woensdag in de play-offs voor de Conference League op tegen stadgenoot Sparta.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie