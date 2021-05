Bij Willem II heerst vooral de opluchting nadat de club zich zondag had verzekerd van nog een seizoen in de Eredivisie. De Tilburgers handhaafden zich door een 2-1-zege op Fortuna Sittard en sloten de competitie af als veertiende.

"Zo'n seizoen kost echt veel energie, ook de emotie die erbij komt kijken. We waren eind januari echt dood en begraven en hebben ons helemaal opgericht. Ik ben niet trots op ons seizoen. Maar als je ziet hoe we sinds januari gevochten hebben, dan is dat een groot compliment", zei Jordens Peters na afloop van het duel met Fortuna bij ESPN.

"De jonge jongens gaan nog enorm profijt hebben van deze week", vervolgde Peters. "In januari stonden we twaalf punten achter op VVV en was de nacompetitie het hoogst haalbare. We kwamen uiteindelijk steeds dichterbij en de laatste weken vind ik ons in een uitstekende vorm verkeren."

Bij aanvoerder Sebastian Holmén heerste vooral de opluchting. "De blijdschap zal later nog wel komen. Het was mentaal en fysiek een zwaar seizoen, ook om zo zonder de fans te spelen. We blijven gewoon in de Eredivisie. Ik wist niet wat de tussenstand was bij VVV-Emmen. Dat boeide mij ook niet, wij moesten hier gewoon winnen."

Groot feest bij de spelers van Willem II na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Groot feest bij de spelers van Willem II na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Foto: Pro Shots

Peters: 'Ballen getoond de laatste wedstrijden'

Vlak voor de wedstrijd tussen Willem II en Fortuna Sittard werd bekend dat de Limburgers bij de KNVB melding hebben gemaakt van een mogelijke aanmoedigingspremie van FC Emmen. De Drentse Eredivisie-club ontkent echter dat zo'n verboden aanbod is gedaan.

"Natuurlijk hebben wij dat ook meegekregen", aldus Peters. "We hebben ons niet laten afleiden door wat er ergens anders gebeurt. We hebben het heft in eigen handen genomen en we hebben ballen getoond de laatste wedstrijden. Dan zie je wat voor ontlading dat oplevert."

Vangelis Pavlidis was goud waard voor Willem II door op uiterst prachtige wijze voor de openingstreffer te zorgen. De Griek slalomde langs de Fortuna-defensie en rondde af met een stift. "Ja, dit was denk ik mijn mooiste doelpunt van het seizoen. Hij is uiteindelijk nog mooier dan ik dacht."

