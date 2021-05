De spelers van FC Emmen berusten in het mislopen van rechtstreekse handhaving in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien, die zondag met 0-4 van VVV-Venlo won, eindigt het seizoen op de zestiende plek en moet in de play-offs lijfsbehoud zien te bewerkstelligen.

"Als we het nuanceren en kijken waar we vandaan komen is het al mooi dat we de play-offs hebben gered. Nu moeten we het daarin maar laten zien", zei aanvoerder Michael de Leeuw na de ruime zege op VVV in gesprek met ESPN.

FC Emmen deed zondag in de laatste speelronde was het moest doen, maar zou alleen bij een zege én puntenverlies van Willem II de play-offs ontlopen. De Tilburgers wonnen echter met 2-1 van Fortuna Sittard en eindigen het seizoen op de veilige vijftiende plek.

Tussen de 48e en de 67e minuut stond het nog 1-1 in het Koning Willem II Stadion en daardoor was FC Emmen virtueel zeker van lijfsbehoud, maar Sebastian Holmén tekende ruim twintig minuten voor tijd voor de 2-1.

"Toen wij met 2-0 leidden, hoorden we dat het daar gelijk stond", blikte De Leeuw terug. "Dan ga je natuurlijk wel even hopen. Toen hoorden we ineens dat het 2-1 was geworden en vervolgens hoorden we heel lang niks uit Tilburg. Toch voelt dit niet als een tik voor ons. We hebben het hele seizoen niet op een veilige plaats gestaan."

Michael de Leeuw is niet zwaar teleurgesteld na het mislopen van rechtstreekse handhaving met FC Emmen. Foto: Pro Shots

Verdediger Bijl: 'We kunnen enorm trots zijn'

Ook Glenn Bijl toonde zich realistisch na het mislopen van rechtstreekse handhaving in de Eredivisie. De verdediger van FC Emmen had desondanks goede hoop dat Fortuna Sittard Willem II van de overwinning af zou houden.

"We waren 100 procent zeker dat we zelf zouden winnen en Fortuna is een lastige ploeg om te verslaan", zei Bijl. "De teleurstelling is nu wel groot. Maar als we maandag thuis op de bank zitten, kunnen we onszelf volledig opladen voor de play-offs. We kunnen enorm trots zijn als je ziet waar we vandaan komen."

FC Emmen begint de play-offs donderdag met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda, dat zaterdagavond eenvoudig afrekende met FC Volendam. Bij een zege op NAC moet de ploeg van Lukkien nog van NEC of Roda JC winnen om lijfsbehoud veilig te stellen.

"Ik heb het nog nooit meegemaakt om tegen degradatie te strijden in de nacompetitie. Maar clubs uit de Keuken Kampioen Divisie kunnen alleen maar winnen en wij alleen maar verliezen. Het is lastig om zulke wedstrijden te spelen", aldus Bijl.

