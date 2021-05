Sparta Rotterdam heeft zich zondag als laatste ploeg geplaatst voor de play-offs om Europees voetbal. De ploeg van Henk Fraser won in de laatste speelronde van de Eredivisie zelf met 1-2 van sc Heerenveen, terwijl concurrent Heracles Almelo verloor van AZ (5-0). FC Groningen, dat al zeker was van de play-offs, leed een nederlaag bij PEC Zwolle (1-0).

Sparta eindigt het seizoen als achtste, de beste klassering voor de Rotterdammers in de Eredivisie sinds de jaargang 1995/1996 (zesde). Sparta speelde twee jaar geleden nog in Keuken Kampioen Divisie.

Heracles Almelo grijpt met een negende plaats net naast de play-offs. Fortuna Sittard had voor de laatste speelronde als nummer tien nog een theoretische kans op de top acht, maar de Limburgers verloren van Willem II (2-1).

Sparta gaat woensdag in de halve finales van de play-offs om Europees voetbal op bezoek bij nummer vijf Feyenoord. In de andere halve eindstrijd neemt nummer zes FC Utrecht het thuis op tegen nummer zeven FC Groningen.

De winnaars van die twee duels spelen aanstaande zaterdag voor een ticket voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League. Het thuisvoordeel is dan voor de ploeg die het hoogst geëindigd is op de ranglijst.

Eindstand in strijd om play-offs 5. Feyenoord: 34-59 (+28)

6. FC Utrecht: 34-53 (+11)

7. FC Groningen: 34-50 (+3)

8. Sparta Rotterdam: 34-47 (+1)

9. Heracles Almelo: 34-44 (-11)

10. FC Twente: 34-41 (-2)

11. Fortuna Sittard: 34-41 (-8)

Sparta wint door twee snelle treffers van Heerenveen

Sparta begon zondag met evenveel punten als Heracles, maar een significant beter doelsaldo. Het team van Fraser wist dat een zege op Heerenveen normaal gesproken genoeg moest zijn voor een plek in de play-offs en die overwinning was na een kwartier spelen al zo goed als zeker.

Lennart Thy opende in de zevende minuut de score met zijn veertiende Eredivisie-treffer van het seizoen. De spits van Sparta schoot de bal uit een moeilijke hoek schitterend in de kruising. De 0-2 van Wouter Burger was ook fraai. De huurling van Feyenoord passeerde Heerenveen-keeper Erwin Mulder met een schot van een meter of 25 in de verre hoek.

Siem de Jong maakte halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer voor Heerenveen (1-2), maar verder kwamen de Friezen niet.

Wouter Burger zette Sparta Rotterdam op 0-2 tegen sc Heerenveen. Wouter Burger zette Sparta Rotterdam op 0-2 tegen sc Heerenveen. Foto: Pro Shots

AZ veel te sterk voor Heracles

Heracles Almelo kwam niet in de buurt van de opdracht om te winnen van AZ. De Alkmaarders waren oppermachtig in eigen huis en sloten het seizoen goed af: 5-0. AZ had in theorie nog een kans op de tweede plek, maar dan had PSV in ieder geval moeten verliezen van FC Utrecht. Dat gebeurde niet; het duel in Utrecht eindigde in 1-1.

Myron Boadu, die deze week niet werd opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het EK, zette AZ in de 41e minuut op 1-0. De spits schoot raak uit de rebound.

In het eerste kwartier na rust besliste AZ de wedstrijd. Jesper Karlsson tekende in de vijftigste minuut na een fraaie aanval op aangeven voor Owen Wijndal voor de 2-0 en de Zweed was even later na een overstapje van Boadu ook de maker van de derde treffer van de thuisploeg.

Boadu tekende een kwartier voor tijd met een fraai stiftje over Heracles-keeper Janis Blaswich ook voor zijn tweede goal van de middag, zijn vijftiende van het seizoen, en het slotakkoord was voor Wijndal. De linksback miste een penalty, maar schoot raak uit de rebound: 5-0.

AZ-spits Myron Boadu opende de score in het thuisduel met Heracles Almelo. AZ-spits Myron Boadu opende de score in het thuisduel met Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

PEC Zwolle sluit seizoen af met zege op Groningen

FC Groningen had zondag nog een kansje op de zesde plek en daarmee thuisvoordeel in de halve finales van de play-offs, terwijl PEC Zwolle nergens meer om speelde.

FC Groningen-trainer Danny Buijs hield al rekening met de play-offs; Arjen Robben werd gespaard en de twintigjarige verdediger Leonel Miguel maakte zijn debuut.

PEC en Groningen kwamen niet tot veel kansen in het MAC³PARK stadion. Tien minuten voor tijd viel er toch een goal. Groningen-verdediger Ko Itakura werkte de bal in zijn eigen doel en bezorgde PEC zo de zege: 1-0.

PEC Zwolle gaat op vakantie na een zege op Groningen. PEC Zwolle gaat op vakantie na een zege op Groningen. Foto: Pro Shots

