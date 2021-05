PSV is het Eredivisie-seizoen als tweede geëindigd. De ploeg van coach Roger Schmidt speelde zondag ondanks een doelpunt van Marco van Ginkel weliswaar met 1-1 gelijk bij FC Utrecht, maar werd niet meer ingehaald door concurrent AZ.

Sander van de Streek bracht FC Utrecht aan het einde van de eerste helft op voorsprong. Kort na rust zorgde Van Ginkel met zijn eerste competitietreffer in ruim drie jaar voor de gelijkmaker.

Door het gelijkspel eindigt PSV met één punt voorsprong op nummer drie AZ, dat de competitie afsloot met een simpele thuiszege op Heracles Almelo (5-0). De tweede plaats geeft recht op een ticket voor de tweede voorronde van de Champions League.

PSV was voor het duel in Utrecht al zo goed als zeker van de tweede plek. Nummer drie AZ, dat met een achterstand van drie punten en een veel minder doelsaldo (+39 om +29) aan de laatste speelronde begon, kon de Eindhovenaren alleen in theorie nog passeren.

FC Utrecht eindigt als zesde en was al zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal, waarin het komende woensdag thuis tegen FC Groningen speelt. De winnaar van de play-offs plaatst zich voor de tweede voorronde van de nieuwe Conference League.

PSV kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Sander van de Streek. PSV kwam in de eerste helft op achterstand door een doelpunt van Sander van de Streek. Foto: Pro Shots

Malen en Dumfries krijgen rust bij PSV

In Stadion Galgenwaard was de eerste grote kans voor PSV, waarbij Donyell Malen en aanvoerder Denzel Dumfries rust kregen. Eran Zahavi zag zijn schot echter gekeerd worden door Utrecht-doelman Eric Oelschlägel.

Negen minuten voor rust was het aan de andere kant wel raak. Van de Streek opende de score voor de Domstedelingen door raak te koppen uit een vrije trap van Simon Gustafson.

In de tweede helft herstelde PSV het evenwicht binnen vier minuten. Van Ginkel schoof de bal op aangeven van Mario Götze in de rechterhoek en maakte zijn eerste Eredivisie-doelpunt sinds 7 april 2018.

In het restant van de wedstrijd kregen beide ploegen nog een kans op de winnende treffer. Een inzet van Zahavi ging net naast en Utrecht-spits Adrián Dalmau faalde oog in oog met doelman Yvon Mvogo. Er werd niet meer gescoord in de Domstad, waardoor PSV zich verzekerde van de tweede plek.

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Eredivisie