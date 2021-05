Landskampioen Ajax heeft het seizoen in de Eredivisie zondag in stijl afgesloten door Vitesse te verslaan. De Amsterdammers zegevierden met 1-3 in Arnhem en eindigden de competitie zo op 102 doelpunten.

Sébastien Haller opende na twaalf minuten de score in de GelreDome en bezorgde Ajax het honderdste doelpunt van het seizoen. Op slag van rust maakte Antony er 0-2 van en een minuut later tekende Loïs Openda voor de aansluitingstreffer. Lisandro Martínez gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd op slot.

Het is de veertiende keer dat Ajax in één seizoen honderd treffers weet te maken in de Eredivisie. De laatste keer was in het seizoen 2018/2019, toen de ploeg van trainer Erik ten Hag in 34 wedstrijden liefst 119 keer scoorde. Ajax eindigt dit seizoen op 88 punten met een voorsprong van liefst zestien punten op naaste belager PSV.

Net als kampioen Ajax stond er voor Vitesse niks meer op het spel in de slotwedstrijd. De Arnhemmers verzekerden zich afgelopen donderdag al van een ticket voor de derde voorronde van de nieuwe Conference League.

Bij Ajax ontbrak Davy Klaassen in de basiself. De aanvallende middenvelder, die deel uitmaakt van de voorselectie van Oranje voor het EK, raakte donderdag in de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo (3-1) geblesseerd. Remco Pasveer, die volgend seizoen voor Ajax speelt, stond voor het laatst onder de lat bij Vitesse.

Dusan Tadic maakte alvast kennis met zijn nieuwe ploeggenoot Remko Pasveer. Dusan Tadic maakte alvast kennis met zijn nieuwe ploeggenoot Remko Pasveer. Foto: Pro Shots

Ajax goed van start tegen Vitesse

Ajax begon na een erehaag van Vitesse sterk aan het laatste duel van het Eredivisie-seizoen. Na twaalf minuten slaagden de Amsterdammers er al in om de felbegeerde honderdste goal te maken. Haller scoorde op aangeven van Jurgen Ekkelenkamp na een fraaie aanval.

Vitesse liet zich zelden voor het doel van Ajax zien en mocht niet klagen dat het niet snel op een 0-2-achterstand kwam. Mohammed Kudus raakte de paal, waarna Ekkelenkamp en Haller hun schoten naast zagen gaan. De 0-2 kwam er in de 43e minuut alsnog via Antony. De Braziliaan gaf het laatste zetje nadat een door Gravenberch getoucheerde voorzet van Ekkelenkamp in zijn voeten belandde.

Een beetje uit het niets maakte Vitesse op slag van rust toch nog de aansluitingstreffer. Openda was sneller dan Perr Schuurs, dribbelde langs de Limburger en doelman Maarten Stekelenburg en werkte binnen.

Sébastien Haller feliciteert Lisandro Martínez met zijn derde treffer van het seizoen. Sébastien Haller feliciteert Lisandro Martínez met zijn derde treffer van het seizoen. Foto: Pro Shots

Martínez maakt eerste doelpunt sinds oktober

In de tweede helft bleven grote kansen lange tijd uit, al drong Vitesse wat meer aan in de jacht op de gelijkmaker. Verdediger Maximilian Wittek kreeg in de 73e minuut een mogelijkheid, maar zijn schot ging ruimschoots over.

Vlak daarna was het Ajax dat een kwartier voor tijd scoorde. Schuurs verlengde een corner achter zijn standbeen, waarna Martínez binnen kon werken. Voor de Argentijn was het zijn derde doelpunt van het seizoen en zijn eerste sinds oktober.

In de slotfase had Dusan Tadic er nog 1-4 van kunnen maken, maar de Serviër miste en eindigt het Eredivisie-seizoen op veertien doelpunten.

