Willem II heeft zich zondag verzekerd van een nieuw seizoen in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen thuis met 2-1 van Fortuna Sittard en eindigen daardoor als veertiende. FC Emmen is ondanks de 0-4-zege bij VVV-Venlo veroordeeld tot de nacompetitie. FC Twente won thuis met 3-2 van ADO Den Haag.

Willem II had handhaving in eigen hand, want een zege op Fortuna Sittard was hoe dan ook genoeg om de nacompetitie te ontlopen. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic passeerde op de slotdag ook nog RKC Waalwijk, dat met 3-0 verloor bij Feyenoord.

De Tilburgers kwamen tegen Fortuna vlak voor rust op voorsprong door een wereldgoal van Vangelis Pavlidis. De 22-jarige Griekse aanvaller slalomde door de defensie van de Limburgers heen en rondde koelbloedig af met een stift.

Vlak na rust kwam Fortuna langszij. Zian Flemming werd in de diepte gevonden door Sebastian Polter en schoot de bal achter de uitgekomen Willem II-doelman Arijanet Muric. Bij deze stand was Willem II veroordeeld tot de nacompetitie, want Emmen leidde bij VVV.

Die nacompetitie werd alsnog ontlopen, want in de 67e minuut tekende Sebastian Holmén voor de 2-1 namens Willem II. De 29-jarige aanvoerder schoot van dichtbij raak na een voorzet van Ché Nunnely. In de slotfase wankelde Willem II af en toe, maar de voorsprong werd niet meer weggegeven.

Het moment dat Vangelis Pavlidis voor de 1-0 zorgt. Het moment dat Vangelis Pavlidis voor de 1-0 zorgt. Foto: Pro Shots

Emmen ondanks overwinning naar nacompetitie

De overwinning van Willem II betekent dat FC Emmen is veroordeeld tot de nacompetitie. De club uit Drenthe won met 0-4 van VVV-Venlo, maar dat was niet genoeg om de wonderlijke comeback van de afgelopen weken helemaal te voltooien. Emmen speelt donderdag thuis tegen NAC Breda in de halve finales van de nacompetitie.

Emmen sloot het reguliere seizoen wel af met een dikke zege bij VVV. Luka Adzic schoof de bal in de 36e minuut binnen na een vloeiende aanval. In de tweede helft schoot Sergio Peña de 0-2 op het scorebord door een penalty te benutten. Michael de Leeuw (kopbal via de onderkant van de lat) en Paul Gladon (hard schot) voerden de score nog wat verder op.

Het zag er lange tijd niet naar uit dat Emmen nog een kans zou maken op handhaving. Emmen had na 22 speelrondes pas zes punten en nog geen wedstrijd gewonnen. De comeback werd eind februari ingezet, want in de acht wedstrijden daarna werd niet verloren en in totaal achttien punten gepakt.

Emmen passeerde ADO Den Haag en VVV-Venlo en wist vorige week al zeker dat het niet rechtstreeks zou degraderen. De 'Rood-Witten' hadden zondag nog een kans om de nacompetitie te ontlopen, maar daar had het puntenverlies van Willem II voor nodig.

Luka Adzic zette FC Emmen op voorsprong in Venlo. Luka Adzic zette FC Emmen op voorsprong in Venlo. Foto: Pro Shots

Twente sluit af met winst op ADO

De wedstrijd tussen FC Twente en ADO Den Haag, die allebei nergens meer voor speelden, werd 3-2. Door de overwinning eindigt Twente als tiende en sluit ADO het seizoen af als hekkensluiter van de Eredivisie.

ADO Den Haag begon wel goed aan de wedstrijd en kwam via twee treffers van John Goossens op een 0-2-voorsprong. Bij de 0-1 krulde de 32-jarige middenvelder een corner in één keer via de paal in de kruising. De 0-2 was een hard schot van afstand in de 38e minuut.

Nog voor de rust kwam Twente langszij. Daan Rots tikte de aansluitingstreffer binnen en Luciano Narsingh benutte een penalty voor de 2-2. Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar Dario Dumic tekende in de slotfase nog voor de winnende 3-2 namens Twente.

Luciano Narsingh schoot een penalty binnen. Luciano Narsingh schoot een penalty binnen. Foto: Pro Shots

