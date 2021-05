De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk is zondag kort stilgelegd nadat supporters van de thuisclub het stadion waren binnengedrongen. De fans begaven zich op de tribune en staken vuurwerk af.

Bij de wedstrijd was, net als bij veruit de meeste wedstrijden van dit Eredivisie-seizoen, geen publiek welkom wegens de coronapandemie. Onduidelijk is wat de intentie was van de supporters, die opmerkelijk genoeg applaus kregen van de Feyenoord-spelers.

Op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd waren er nog ongeveer twintig minuten te spelen in De Kuip. Na een kort oponthoud keerde de rust terug en liet scheidsrechter Bas Nijhuis het duel hervatten.

De stand bij de om 14.30 uur begonnen wedstrijd was 3-0 voor Feyenoord door doelpunten van Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Steven Berghuis.

Voor beide clubs staat er niets meer op het spel. Feyenoord weet al dat het als nummer vijf de play-offs om Europees voetbal ingaat en RKC verzekerde zich vorige week officieus van handhaving.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie