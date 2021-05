De Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en RKC Waalwijk (3-0) is zondag kort stilgelegd nadat supporters van de thuisclub het stadion waren binnengedrongen. De fans begaven zich op de tribune en staken vuurwerk af.

Bij de wedstrijd was, net als bij veruit de meeste wedstrijden van dit Eredivisie-seizoen, geen publiek welkom wegens de coronapandemie. Onduidelijk is wat de intentie was van de supporters, die opmerkelijk genoeg applaus kregen van de Feyenoord-spelers.

Op het moment dat de wedstrijd werd stilgelegd waren er nog ongeveer twintig minuten te spelen in De Kuip. Na een kort oponthoud keerde de rust terug en liet scheidsrechter Bas Nijhuis het duel hervatten.

Door doelpunten van Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en Steven Berghuis stond de 3-0-eindstand tijdens de onderbreking al op het scorebord.

Beide clubs hadden niets meer om voor te spelen. Feyenoord weet al dat het als nummer vijf de play-offs om Europees voetbal ingaat en RKC verzekerde zich vorige week officieus van handhaving.

De Feyenoord-spelers applaudisseren voor de supporters die de lege Kuip zijn binnengedrongen. Foto: Pro Shots

Feyenoord heeft weinig moeite met RKC

RKC had alleen nog bij een monsterzege van FC Emmen bij VVV-Venlo (0-4) in de problemen kunnen komen, maar dat scenario bleef uit. Daardoor was de ploeg van trainer Fred Grim ondanks de nederlaag bij Feyenoord zeker van handhaving.

Jørgensen opende na ruim een half uur de score in Rotterdam. De spits ontving de bal van Berghuis en schoot beheerst binnen. Vlak voor rust maakte Toornstra er 2-0 van. De middenvelder reageerde alert uit de rebound en profiteerde optimaal.

Berghuis bepaalde vier minuten na rust al de eindstand door vanaf de rand van het strafschopgebied raak te schieten. Die goal betekende zijn achttiende doelpunt van het seizoen, een evenaring van zijn productiefste seizoen 2018/2019 toen hij ook achttien goals namens de Feyenoord maakte.

Feyenoord eindigt als vijfde in de Eredivisie en neemt het woensdag in de play-offs voor plaatsing voor de Conference League op tegen stadgenoot Sparta. Bij winst wacht een ontmoeting met FC Utrecht of FC Groningen.

