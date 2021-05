Alisson heeft de Champions League-hoop van Liverpool zondag levend gehouden. De keeper maakte in de laatste minuut de winnende treffer tegen West Bromwich Albion: 1-2. Potentiële EK-gangers Anwar El Ghazi (Aston Villa) en Quincy Promes (Spartak Moskou) scoorden voor hun club.

Liverpool leek heel duur puntenverlies te lijden op bezoek bij het al gedegradeerde West Bromwich Albion, maar in de 95e minuut kopte Alisson raak uit een corner van Trent Alexander-Arnold.

De 28-jarige Braziliaan is de eerste keeper die een treffer maakt namens Liverpool en de zesde doelman die scoort in de Premier League, na Peter Schmeichel (2001), Brad Friedel (2004), Paul Robinson (2007), Tim Howard (2012) en Asmir Begovic (2013).

Liverpool had 77 procent van het balbezit op The Hawthorns, maar miste een flink aantal kansen. West Brom kwam na een kwartier zelfs op voorsprong via Hal Robson-Kanu. Mohamed Salah tekende na een half uur voor de 1-1 met een fraai schot in de verre hoek.

Keeper Alisson is het middelpunt van de feestvreugde bij Liverpool. Keeper Alisson is het middelpunt van de feestvreugde bij Liverpool. Foto: Getty Images

Wijnaldum mist kans op winnende treffer

Invaller Georginio Wijnaldum had vlak voor tijd de 1-2 op zijn schoen, maar zijn poging ging net naast. Met praktisch de laatste actie van de wedstrijd bezorgde Alisson Liverpool toch nog de zege.

Nummer vijf Liverpool heeft met nog twee duels te gaan één punt achterstand op Chelsea. De top vier in Engeland krijgt een Champions League-ticket.

Tottenham Hotspur won eerder op zondag dankzij doelpunten van Harry Kane en Pierre-Emile Højbjerg met 2-0 van Wolverhampton Wanderers en heeft ook nog een kleine kans op de Champions League. De 'Spurs' staan zesde met vijf punten minder dan Chelsea.

Strijd om CL-tickets in Premier League 3. Leicester City: 36-66 (+21)

4. Chelsea: 36-64 (+22)

5. Liverpool: 36-63 (+21)

6. Tottenham Hotspur: 36-59 (+22)

7. West Ham United: 36-59 (+10)

8. Everton: 35-56 (+4)

El Ghazi toont vorm aan De Boer

Nummer elf Aston Villa verloor eerder op zondag met 3-2 van Crystal Palace, El Ghazi tekende in de 34e minuut voor een 1-2-voorsprong voor Villa met een schot van een meter of elf binnen. Wilfried Zaha (2-2) en Tyrick Mitchell (3-2) bezorgden Crystal Palace de zege.

Het was voor El Ghazi zijn negende competitietreffer van dit seizoen. De oud-Ajacied werd eerder deze week verrassend gekozen door bondscoach Frank de Boer in de 34-koppige voorselectie voor het Europees kampioenschap.

Anwar El Ghazi viert zijn treffer tegen Crystal Palace. Anwar El Ghazi viert zijn treffer tegen Crystal Palace. Foto: EPA

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League

Scorende Promes met Spartak naar Champions League

Promes verzekerde zich op de slotdag van de Russische competitie met Spartak Moskou van de tweede plaats, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League. Spartak speelde gelijk (2-2) bij Akhmat Grozny en hield daarmee concurrent Lokomotiv Moskou achter zich.

Promes, die net als El Ghazi is opgenomen in de voorselectie van Oranje voor het EK, tekende in de 54e minuut voor de aansluitingstreffer (1-2) en via voormalig Chelsea-speler Victor Moses werd het zeven minuten voor tijd 2-2.

FC Zenit was al enige tijd zeker van de Russische landstitel.