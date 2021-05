Anwar El Ghazi is zondag belangrijk geweest voor Aston Villa in de Premier League. De Nederlander, die deel uitmaakt van de voorselectie voor het EK, scoorde tegen Crystal Palace (3-2-verlies). In Rusland was Quincy Promes trefzeker voor Spartak Moskou, dat zich ondanks een 2-2-gelijkspel plaatste voor de voorrondes van de Champions League.

De 26-jarige El Ghazi tekende in de 34e minuut nog wel voor de 1-2-voorsprong voor Aston Villa. De aanvaller werd gevonden door Ollie Watkins en schoot de bal van een meter of elf binnen. El Ghazi werd vlak voor tijd gewisseld.

Het was voor El Ghazi zijn negende competitietreffer van dit seizoen. De oud-Ajacied werd eerder deze week verrassend gekozen door bondscoach Frank de Boer in de 34-koppige voorselectie voor het Europees kampioenschap.

Aston Villa verloor ondanks de goal van El Ghazi wel van Crystal Palace, waar Jaïro Riedewald op de bank bleef. John McGinn zorgde na zeventien minuten voor de 0-1, maar door goals van Christian Benteke (1-1), een eigen goal van Ahmed Elmohamady (2-2) en Tyrick Mitchell (3-2) hield Palace de punten in eigen huis.

Voor Aston Villa en Crystal Palace stond er niets meer op het spel. Beide clubs kunnen niet meer degraderen, maar zijn ook niet meer in de race voor Europees voetbal. Later op de dag staan er nog drie duels op het programma: Tottenham-Wolverhampton (15.05 uur), West Brom-Liverpool (17.30 uur) en Everton-Sheffield (20.00 uur).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League

Quincy Promes scoorde voor Spartak Moskou. Quincy Promes scoorde voor Spartak Moskou. Foto: Pro Shots

Scorende Promes met Spartak naar Champions League

Promes verzekerde zich op de slotdag van de Russische competitie met Spartak Moskou van de tweede plaats, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League. Spartak speelde gelijk (2-2) bij Akhmat Grozny en hield daarmee concurrent Lokomotiv Moskou achter zich.

Het zag er lange tijd niet goed uit voor Spartak, want Akhmat Grozny stond na een half uur spelen met 2-0 voor. Promes, die net als El Ghazi is opgenomen in de voorselectie van Oranje, tekende in de 54e minuut voor de aansluitingstreffer en via voormalig Chelsea-speler Victor Moses werd het zeven minuten voor tijd 2-2.

Spartak eindigt in Rusland als tweede met 57 punten na dertig duels. Lokomotiv, dat op de slotdag met 1-0 won van FC Ural, komt uit op 56 punten. FC Zenit was al enige tijd zeker van de Russische landstitel.