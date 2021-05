Napoli heeft zondag goede zaken gedaan in de strijd om de laatste twee tickets voor Champions League-voetbal. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso won met 0-2 bij Fiorentina en staat nu weer derde in de Serie A.

Napoli had het lastig in Florence, maar sloeg na de pauze twee keer toe. De bezoekers kregen tien minuten na rust een penalty: Lorenzo Insigne zag zijn inzet gestopt worden door Fiorentina-doelman Pietro Terracciano, maar in de rebound was het wel raak.

Nadat Insigne acht minuten later de paal had geraakt, was de 29-jarige Italiaan in de 67e minuut de aangever bij de 0-2 van Piotr Zielinski. De Pool schoot de bal van net buiten het strafschopgebied via een tegenstander tegen de touwen.

Door de overwinning klimt Napoli van de vijfde naar de derde plaats, waardoor de club uit Napels zich in de laatste speelronde kan verzekeren van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. De zege van Napoli is slecht nieuws voor Juventus, dat nu vijfde staat en buiten de boot dreigt te vallen.

Later op de dag komt nummer vier AC Milan nog in actie. De formatie uit Milaan houdt Juventus voorlopig door een beter onderling resultaat achter zich, maar is bij een zege op Cagliari (aftrap 20.45 uur) zeker van deelname aan de Champions League. Kampioen Internazionale en nummer twee Atalanta zijn al zeker van de Champions League.

Strijd om laatste twee CL-tickets in Italië 3. Napoli 37-76 (85-40)

4. AC Milan 36-75 (72-41)

5. Juventus 37-75 (73-37)

