Fortuna Sittard heeft zondag vlak voor de laatste speelronde in de Eredivisie bij de KNVB melding gemaakt van een mogelijke aanmoedigingspremie van FC Emmen. De Drentse Eredivisie-club ontkent dat zo'n verboden aanbod is gedaan.

Volgens FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers is alleen contact geweest tussen de spelers van beide clubs. "Zij hebben het toen bij de directies neergelegd. Maar wij hebben gezegd: het mag gewoon niet, punt", zei Lubbers tegen ESPN. "Dus dit is ook helemaal geen issue."

Een aanmoedigingspremie is in strijd met artikel 57 uit de KNVB-reglementen. Een woordvoerder van de KNVB laat aan NU.nl weten dat de bond op de hoogte is van de zaak.

De KNVB schakelt de aanklager betaald voetbal in, die de situatie maandag gaat bekijken en dan zal bepalen of er een vooronderzoek wordt ingesteld.

Nummer zestien Emmen strijdt in de laatste Eredivisie-speelronde met nummer vijftien Willem II om handhaving. Willem II speelt thuis tegen Fortuna, dat bij de KNVB heeft gemeld dat FC Emmen als extra motivatie een premie van naar verluidt 25.000 euro aanbood.

Emmen gaat zelf op bezoek bij het al gedegradeerde VVV-Venlo. Bij een overwinning in Limburg en puntenverlies van Willem II is de ploeg van trainer Dick Lukkien zeker van lijfsbehoud. Het team dat als zestiende eindigt, moet komende week degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie zien te voorkomen via de play-offs.

Stand in strijd om lijfsbehoud 14. RKC Waalwijk 33-30 (-19)

15. Willem II 33-28 (-29)

16. FC Emmen 33-27 (-32)

Fortuna: 'We willen gewoon winnen'

Fortuna heeft nog een theoretische kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. "Premie of niet, je moet iedere wedstrijd willen winnen", zegt een woordvoerder van Fortuna. "Dat is ook onze insteek van dit duel."

In het verleden gebeurde het regelmatig dat clubs elkaar als extra motivatie aanmoedigingspremies beloofden of via sponsoren goederen aanboden. De KNVB heeft recent in de reglementen opgenomen dat clubs elkaar niet rechtstreeks geld of "een of meer op geld waardeerbare prestaties" mogen aanbieden. Ook het aannemen daarvan is als ongeoorloofd opgenomen in de reglementen.

Volgens Lubbers is van een officieel aanbod aan Fortuna geen sprake. "Er is alleen wat geroezemoes geweest tussen spelers. Zo serieus is het niet geworden. Ons bestuurslid Frank Maatje weet precies hoe het zit qua reglementen. Hij zei dat het niet mag. Dus daarom was het antwoord aan de spelers 'nee'."

Trainer Zeljko Petrovic van Willem II gelooft het verhaal van Emmen niet. "Het is draaien, draaien, draaien", zei Petrovic bij ESPN. "Die premie is 100 procent zeker aangeboden. Alleen hebben we dat niet zwart op wit."

Alle wedstrijden uit de 34e speelronde van de Eredivisie zijn zondag om 14.30 uur begonnen.