Fortuna Sittard heeft zondag vlak voor de laatste speelronde in de Eredivisie een aanmoedigingspremie aangeboden gekregen van FC Emmen. De Limburgers hebben het aanbod bij de KNVB gemeld.

Een aanmoedigingspremie is in strijd met artikel 57 uit de KNVB-reglementen. Een woordvoerder van de KNVB laat aan NU.nl weten dat de bond op de hoogte is van de zaak.

De KNVB schakelt de aanklager betaald voetbal in, die de situatie maandag gaat bekijken en dan zal bepalen of er een vooronderzoek wordt ingesteld.

Volgens FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers is er geen sprake van een aanmoedigingspremie, waarbij een ploeg door een andere ploeg bijvoorbeeld een geldbedrag wordt geboden als extra motivatie om een goed resultaat te halen.

"Er is wel wat geroezemoes geweest", zei hij zondag tegen ESPN. "De vraag is van beide kanten bij de directies neergelegd. Daar is duidelijk antwoord gegeven dat het niet mag. Toen is het gestopt."

Emmen en Willem II strijden om lijfsbehoud

Nummer zestien Emmen strijdt tijdens de laatste Eredivisie-speelronde met nummer vijftien Willem II om handhaving. Willem II speelt thuis tegen Fortuna, dat door Emmen dus een premie is aangeboden.

De Emmenaren gaan zelf op bezoek bij het al gedegradeerde VVV-Venlo. Bij een overwinning in Limburg en puntenverlies van Willem II is de ploeg van trainer Dick Lukkien zeker van lijfsbehoud.

Alle wedstrijden uit de 34e speelronde van de Eredivisie beginnen zondag om 14.30 uur.